Обозреватель Скачко раскрыл политическую важность Бахмута

Обозреватель Скачко: освобождение Бахмута изменит ход СВО

11 января 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Артемовск (Бахмут) назван в честь советского революционера, напомнил Владимир Скачко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение ВС РФ Артемовска (с 2015 года Бахмут) имеет военно-политическое значение, так как город назван в честь основателя Донецко-Криворожской республики (1918 год) Федора Сергеева (более известен как «товарищ Артем»). Революционер ввел территорию в состав советской России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политический обозреватель «Украина. Ру» Владимир Скачко. «Есть военно-политическая значимость. Артемовск или Бахмут — это город, названный в честь человека, который, собственно говоря, в свое время создал Донецкую и Криворожскую республику. Артем, он же Сергеев. Он ее создал, он ее привел в Россию. Но все в итоге передали Украине. А самого Артема грохнули, чтобы молчал. Поэтому в боях за город Бахмут, он же Артемовск, имеется много всяких скелетов в шкафу, и военно-политических, и военно-стратегических, и чисто нравственных, и чисто таких регионально-донбасских», — объяснил Владимир Скачко. Политический обозреватель подчеркнул, что освобождение Бахмута кардинально изменит ход СВО. «Город очень крупный, даже по меркам страны, не то, что Донбасса. Это ключевой пункт не только логистики, инфраструктуры, но и обороны. Взять его — это практически пробить огромную брешь в обороне, заполнить которую у ВСУ нет ни живой силы, ни техники. Следовательно, никаких возможностей. Дальше ВСУ может тупо посыпаться. Взятие Бахмута может быть вышибанием той костяшки домино, из-за которой порушится вся пирамида. Этим и определяется его значимость военно-стратегическая», — отметил Скачко. Ранее в штабе теробороны ДНР заявили об освобождении вооруженными силами России поселка Подгородного. Он находится в пригороде Бахмута. Также врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об освобождении Соледара. По словам военного корреспондента РИА «Новости» Андрея Коца, взятие этого города заставит ВСУ сдаться или отступить. По данным Минобороны РФ, российская армия нанесла комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ на южно-донецком направлении — в районах Никольского, Пречистовки и Новоселки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Освобождение ВС РФ Артемовска (с 2015 года Бахмут) имеет военно-политическое значение, так как город назван в честь основателя Донецко-Криворожской республики (1918 год) Федора Сергеева (более известен как «товарищ Артем»). Революционер ввел территорию в состав советской России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политический обозреватель «Украина. Ру» Владимир Скачко. «Есть военно-политическая значимость. Артемовск или Бахмут — это город, названный в честь человека, который, собственно говоря, в свое время создал Донецкую и Криворожскую республику. Артем, он же Сергеев. Он ее создал, он ее привел в Россию. Но все в итоге передали Украине. А самого Артема грохнули, чтобы молчал. Поэтому в боях за город Бахмут, он же Артемовск, имеется много всяких скелетов в шкафу, и военно-политических, и военно-стратегических, и чисто нравственных, и чисто таких регионально-донбасских», — объяснил Владимир Скачко. Политический обозреватель подчеркнул, что освобождение Бахмута кардинально изменит ход СВО. «Город очень крупный, даже по меркам страны, не то, что Донбасса. Это ключевой пункт не только логистики, инфраструктуры, но и обороны. Взять его — это практически пробить огромную брешь в обороне, заполнить которую у ВСУ нет ни живой силы, ни техники. Следовательно, никаких возможностей. Дальше ВСУ может тупо посыпаться. Взятие Бахмута может быть вышибанием той костяшки домино, из-за которой порушится вся пирамида. Этим и определяется его значимость военно-стратегическая», — отметил Скачко. Ранее в штабе теробороны ДНР заявили об освобождении вооруженными силами России поселка Подгородного. Он находится в пригороде Бахмута. Также врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об освобождении Соледара. По словам военного корреспондента РИА «Новости» Андрея Коца, взятие этого города заставит ВСУ сдаться или отступить. По данным Минобороны РФ, российская армия нанесла комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ на южно-донецком направлении — в районах Никольского, Пречистовки и Новоселки.