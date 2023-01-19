Заместителей тюменского губернатора заставили найти сотни миллиардов

Тюменский губернатор Моор поручил своим заместителям привлечь более 230 миллиардов рублей региональных инвестиций

Команда заместителей губернатора Моора ищет инвестиции на сотни миллиардов рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В правительстве Тюменской области сформировалась команда из топ-чиновников, которые должны найти для региона 230 млрд рублей. В рабочую группу вошли заместители губернатора. От результатов этой работы зависит карьерное будущее чиновников. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщили источники из Желтого дома.

«После послания губернатора, которое он во многом посвятил теме привлечения инвестиций в регион, у его заместителей появились новые обязанности. Теперь все они ищут способы привлечь деньги в Тюменскую область, чтобы хоть как-то восполнять дефицитный бюджет. Задача стратегического характера. Отряд специального назначения из заместителей Моора сформирован», — сообщил инсайдер.

По словам источника URA.RU, новая обязанность стала для заместителей Моора шансом как повысить свое влияние, так и потерять его. «Результаты работы в этом направлении хорошо измеримы. Каждый замгубернатора, найдя достаточное количество инвестиций, может заметно усилиться. Точно так же, показав свою несостоятельность, полностью утратить влияние и карьеру», — поделился собеседник агентства.

Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Там подтвердили информацию о появлении спецкоманды главы региона. «Все заместители губернатора Тюменской области с начала 2022 года включились в работу по привлечению инвестиций как единая инвестиционная команда региона», — сообщил инфоцентр.

В инфоцентре правительства также раскрыли размер бюджета, который Моор ждет от своих заместителей. «Согласно прогнозам стратегии социально-экономического развития, наш целевой ориентир по региону на 2023 год составляет более 230 млрд рублей», — отметили в инфоцентре.

О новых обязанностях своих заместителей губернатор Моор упомянул в своем ежегодном послании региональному парламенту. В своей речи он также многократно поднимал тему повышения инвестиционной привлекательности муниципалитетов Тюменской области.