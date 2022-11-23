Моор заявил о себе как об антикризисном менеджере

Станет ли это его предвыборной программой?

24 ноября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Александр Моор подчеркнул, что у его команды есть опыт работы в кризис Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор 24 ноября в своем послании к облдуме и населению региона постарался дать ответ пессимистам. Глава региона несколько раз заявил, что у его команды есть опыт по преодолению кризиса. По мнению тюменских политологов, Моор использовал трибуну, чтобы успокоить жителей области и, возможно, заявить о планах на новый губернаторский срок. В послании губернатор подчеркнул, что регион уже третий год живет в напряженном графике. «В 2020 году началась пандемия коронавируса, в 2021-м к ней добавились масштабные лесные и ландшафтные пожары. 2022-й — год геополитических вызовов. Но все эти три года мы не просто проживали кризис за кризисом, а действовали активно, меняя систему управления Тюменской областью», — заявил Моор. Губернатор Моор выступил с посланием к облдуме 24 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU По мнению чиновника, в кризис управление регионом стало только эффективнее за счет создания системы оперативных межведомственных штабов. «Это ускорило принятие важных решений. То, что раньше занимало недели, а то и месяцы, стало решаться оперативно на очных встречах», — заметил Моор. Губернатор отметил, что не смотря на кризисы, в экономику области продолжается приток инвестиций (Тюменская область по итогам 2021 года заняла пятое место в национальном рейтинге инвестклимата — прим. ред.). При этом он заявил о новой реформе в сруктуре власти. «Теперь за привлечение инвестиций будут отвечать не один, а все заместители губернатора. Чтобы не упустить в меняющихся условиях возможности экономического роста» — анонсировал изменения глава региона. Главным достижением последних лет Моор назвал сохранение естественного прироста населения в регионе. Новость по теме Власти назвали главный источник доходов Тюменской области в 2023 году Чиновник считает, что это произошло за счет реализации социальных программ. Губернатор подчеркнул, что бюджет 2023 года, который планируется принять 25 ноября, также будет социально-ориентированным — более 60% расходов казны придется на социальные нужны. К имеющимся программам добавится и поддержка тюменцев, участвующих в СВО, а также их семей. Отдельно глава региона ответил на критику программы «Сотрудничество», по которой Тюменская область получает десятки миллиардов рублей от ХМАО и ЯНАО. «Сотрудничество» для нас — это больше чем программа, и давно выходит за список формальных мероприятий. Выражаю благодарностям губернаторам Югры и Ямала Наталье Комаровой и Дмитрию Артюхову за совместную работу и человеческую поддержку», — заявил он. По мнению политолога Александра Безделова, главной целью послания было донесение до жителей региона объективной информации, чтобы успокоить тех, кто на фоне последних событий впал в пессимизм. «Губернатор дал понять, что он не теряется, знает, что делать, у его команды есть кризисный опыт. Не случайно он напомнил, что за три года кризиса катастрофы не произошло — где-то даже открылись новые возможности», — отметил специалист. Моор поблагодарил глав ХМАО и ЯНАО за программу «Сотрудничество» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Что касается оценки послания как начала предвыборной кампании Моора (выборы губернатора намечены на 2023 год — прим. ред.), то Безделов не склоняется к такому выводу. «Это был бы фальстарт, основная гонка начнется через полгода. Все же главная задача послания — задать оптимистический тренд и успокоить», — считает он. Политолог Аркадий Либерман допускает предвыборные акценты в докладе главы Тюменской области. «Он показал, что остается в предвыборной гонке. Послание ведь носит и футуристический характер, в нем обозначены планы [по развитию региона]. Глупо было бы предполагать, что Моор не захочет воплотить эти планы сам», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор 24 ноября в своем послании к облдуме и населению региона постарался дать ответ пессимистам. Глава региона несколько раз заявил, что у его команды есть опыт по преодолению кризиса. По мнению тюменских политологов, Моор использовал трибуну, чтобы успокоить жителей области и, возможно, заявить о планах на новый губернаторский срок. В послании губернатор подчеркнул, что регион уже третий год живет в напряженном графике. «В 2020 году началась пандемия коронавируса, в 2021-м к ней добавились масштабные лесные и ландшафтные пожары. 2022-й — год геополитических вызовов. Но все эти три года мы не просто проживали кризис за кризисом, а действовали активно, меняя систему управления Тюменской областью», — заявил Моор. По мнению чиновника, в кризис управление регионом стало только эффективнее за счет создания системы оперативных межведомственных штабов. «Это ускорило принятие важных решений. То, что раньше занимало недели, а то и месяцы, стало решаться оперативно на очных встречах», — заметил Моор. Губернатор отметил, что не смотря на кризисы, в экономику области продолжается приток инвестиций (Тюменская область по итогам 2021 года заняла пятое место в национальном рейтинге инвестклимата — прим. ред.). При этом он заявил о новой реформе в сруктуре власти. «Теперь за привлечение инвестиций будут отвечать не один, а все заместители губернатора. Чтобы не упустить в меняющихся условиях возможности экономического роста» — анонсировал изменения глава региона. Чиновник считает, что это произошло за счет реализации социальных программ. Губернатор подчеркнул, что бюджет 2023 года, который планируется принять 25 ноября, также будет социально-ориентированным — более 60% расходов казны придется на социальные нужны. К имеющимся программам добавится и поддержка тюменцев, участвующих в СВО, а также их семей. Отдельно глава региона ответил на критику программы «Сотрудничество», по которой Тюменская область получает десятки миллиардов рублей от ХМАО и ЯНАО. «Сотрудничество» для нас — это больше чем программа, и давно выходит за список формальных мероприятий. Выражаю благодарностям губернаторам Югры и Ямала Наталье Комаровой и Дмитрию Артюхову за совместную работу и человеческую поддержку», — заявил он. По мнению политолога Александра Безделова, главной целью послания было донесение до жителей региона объективной информации, чтобы успокоить тех, кто на фоне последних событий впал в пессимизм. «Губернатор дал понять, что он не теряется, знает, что делать, у его команды есть кризисный опыт. Не случайно он напомнил, что за три года кризиса катастрофы не произошло — где-то даже открылись новые возможности», — отметил специалист. Что касается оценки послания как начала предвыборной кампании Моора (выборы губернатора намечены на 2023 год — прим. ред.), то Безделов не склоняется к такому выводу. «Это был бы фальстарт, основная гонка начнется через полгода. Все же главная задача послания — задать оптимистический тренд и успокоить», — считает он. Политолог Аркадий Либерман допускает предвыборные акценты в докладе главы Тюменской области. «Он показал, что остается в предвыборной гонке. Послание ведь носит и футуристический характер, в нем обозначены планы [по развитию региона]. Глупо было бы предполагать, что Моор не захочет воплотить эти планы сам», — заключил эксперт.