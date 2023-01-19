Академик Сивков объяснил, почему США никогда не пойдут на прямое столкновение с Россией

Академик Сивков: США не выгоден прямой конфликт с Россией

19 января 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Для США проигрыш Украины не станет катастрофой, считает Константин Сивков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и Россия никогда не пойдут на прямое столкновение из-за риска поражения и угрозы начала ядерной войны, поэтому спецоперация на Украине проходит в рамках всевозможных политических ограничений. Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Мы, Россия, и США боимся прямого военного столкновения. Если начнет нести потери Америка, то Байден окажется в положении, что он проиграл. Естественно, он такого допустить не сможет. И он будет наращивать силы. Если мы начнем нести поражения, то в этом положении уже окажется наш президент. И наращивание сил неизбежно приведет к тому, что одна из сторон применит ядерное оружие. Поэтому и мы, и США категорически боимся столкновения впрямую. Если проиграет Украина, мы ее освободим, то это будет для Байдена тяжелый неприятный момент, но не такой катастрофический», — объяснил Константин Сивков. По словам собеседника агентства, чтобы не допустить прямого военного столкновения между странами, спецоперация на Украине проходит в рамках политических ограничений. «Специальная военная операция на Украине проходит при огромном количестве всевозможных политических ограничений с обеих сторон. Например, украинцы вполне могли бы атаковать Приднестровье и получить огромные запасы оружия и боеприпасов. Там этого столько, что хватило бы миллионной армии воевать чуть ли не 10 месяцев. Но они этого не делают, в условиях, что у них нет ничего этого. Потому что существуют определенные договоренности с США. И наша спецоперация тоже не такая молниеносная, какой могла бы быть, тоже по этой же причине», — добавил Сивков. Ранее в газете News York Times со ссылкой на источники появилась информация о том, что администрация президента США стала признавать, что Киеву нужно дополнительное вооружение для атаки на Крым. Штаты рассматривают для этого РЗСО HIMARS и БМП Bradley. Однако воздерживаются от поставок ракетных систем дальнего радиуса действия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США и Россия никогда не пойдут на прямое столкновение из-за риска поражения и угрозы начала ядерной войны, поэтому спецоперация на Украине проходит в рамках всевозможных политических ограничений. Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Мы, Россия, и США боимся прямого военного столкновения. Если начнет нести потери Америка, то Байден окажется в положении, что он проиграл. Естественно, он такого допустить не сможет. И он будет наращивать силы. Если мы начнем нести поражения, то в этом положении уже окажется наш президент. И наращивание сил неизбежно приведет к тому, что одна из сторон применит ядерное оружие. Поэтому и мы, и США категорически боимся столкновения впрямую. Если проиграет Украина, мы ее освободим, то это будет для Байдена тяжелый неприятный момент, но не такой катастрофический», — объяснил Константин Сивков. По словам собеседника агентства, чтобы не допустить прямого военного столкновения между странами, спецоперация на Украине проходит в рамках политических ограничений. «Специальная военная операция на Украине проходит при огромном количестве всевозможных политических ограничений с обеих сторон. Например, украинцы вполне могли бы атаковать Приднестровье и получить огромные запасы оружия и боеприпасов. Там этого столько, что хватило бы миллионной армии воевать чуть ли не 10 месяцев. Но они этого не делают, в условиях, что у них нет ничего этого. Потому что существуют определенные договоренности с США. И наша спецоперация тоже не такая молниеносная, какой могла бы быть, тоже по этой же причине», — добавил Сивков. Ранее в газете News York Times со ссылкой на источники появилась информация о том, что администрация президента США стала признавать, что Киеву нужно дополнительное вооружение для атаки на Крым. Штаты рассматривают для этого РЗСО HIMARS и БМП Bradley. Однако воздерживаются от поставок ракетных систем дальнего радиуса действия.