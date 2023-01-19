США готовы начать передачу активов России в пользу Украины

19 января 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

США хотят конфисковать российские активы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США в ближайшее время будут готовы передать российские активы в пользу Украины. Об этом заявил глава рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту российских активов Эндрю Адамс. «В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий», — сказал Адамс на семинаре в Гудзоновском институте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США. Конфискация российских активов началась из-за спецоперации РФ на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране изъяли российские активы на сотни миллионов долларов. В свою очередь, американский сенат проголосовал за внесение поправок, которые позволят конфисковать активы российских бизнесменов в пользу Украины. Евросоюз заморозил российские активы на сумму 17,5 миллиарда евро. Целью ЕС является конфискация активов, передает телеканал 360 со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

США в ближайшее время будут готовы передать российские активы в пользу Украины. Об этом заявил глава рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту российских активов Эндрю Адамс. «В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий», — сказал Адамс на семинаре в Гудзоновском институте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США. Конфискация российских активов началась из-за спецоперации РФ на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране изъяли российские активы на сотни миллионов долларов. В свою очередь, американский сенат проголосовал за внесение поправок, которые позволят конфисковать активы российских бизнесменов в пользу Украины. Евросоюз заморозил российские активы на сумму 17,5 миллиарда евро. Целью ЕС является конфискация активов, передает телеканал 360 со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.