США готовы начать передачу активов России в пользу Украины

США в ближайшее время будут готовы передать российские активы в пользу Украины. Об этом заявил глава рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту российских активов Эндрю Адамс.
«В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий», — сказал Адамс на семинаре в Гудзоновском институте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.
Конфискация российских активов началась из-за спецоперации РФ на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране изъяли российские активы на сотни миллионов долларов. В свою очередь, американский сенат проголосовал за внесение поправок, которые позволят конфисковать активы российских бизнесменов в пользу Украины. Евросоюз заморозил российские активы на сумму 17,5 миллиарда евро. Целью ЕС является конфискация активов, передает телеканал 360 со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
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