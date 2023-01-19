Премьер Польши Моравецкий: Запад устал от Украины

20 января 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Моравецкий уже отмечал усталость западных стран EPA\TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны устали помогать Украине в противостоянии с Россией. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Я вижу в западном мире снижение интереса к тому, что происходит за нашей восточной границей. Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине, <…>, потому что Запад все больше устал от того, что там происходит», — цитирует слова Моравецкого РИА Новости. Ранее Моравецкий уже делал заявление, что Запад устал от помощи Украине в российско-украинском конфликте. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что из-за помощи Украине Европа переживает тяжелые времена. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда высказал предположение, что конфликт на Украине должен закончиться переговорами, но пока для этого нет предпосылок.

Западные страны устали помогать Украине в противостоянии с Россией. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Я вижу в западном мире снижение интереса к тому, что происходит за нашей восточной границей. Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине, <…>, потому что Запад все больше устал от того, что там происходит», — цитирует слова Моравецкого РИА Новости. Ранее Моравецкий уже делал заявление, что Запад устал от помощи Украине в российско-украинском конфликте. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что из-за помощи Украине Европа переживает тяжелые времена. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда высказал предположение, что конфликт на Украине должен закончиться переговорами, но пока для этого нет предпосылок.