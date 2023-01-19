Премьер Польши Моравецкий: Запад устал от Украины

Западные страны устали помогать Украине в противостоянии с Россией. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Я вижу в западном мире снижение интереса к тому, что происходит за нашей восточной границей. Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине, <…>, потому что Запад все больше устал от того, что там происходит», — цитирует слова Моравецкого РИА Новости.
Ранее Моравецкий уже делал заявление, что Запад устал от помощи Украине в российско-украинском конфликте. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что из-за помощи Украине Европа переживает тяжелые времена. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда высказал предположение, что конфликт на Украине должен закончиться переговорами, но пока для этого нет предпосылок.
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Западные страны устали помогать Украине в противостоянии с Россией. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Я вижу в западном мире снижение интереса к тому, что происходит за нашей восточной границей. Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине, <…>, потому что Запад все больше устал от того, что там происходит», — цитирует слова Моравецкого РИА Новости. Ранее Моравецкий уже делал заявление, что Запад устал от помощи Украине в российско-украинском конфликте. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что из-за помощи Украине Европа переживает тяжелые времена. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда высказал предположение, что конфликт на Украине должен закончиться переговорами, но пока для этого нет предпосылок.