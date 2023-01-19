Time: США и Германия серьезно поссорились из-за Украины

Министры обороны Германии и США поспорили из-за очередности поставок танков Украине. Об этом сообщает американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган.
«Спор из-за танков — это очередная ссора из-за поддержки Украины Западом. Берлин в частном порядке настаивал на том, чтобы Вашингтон предоставил танки первым. Но администрация [президента США Ддо] Байдена говорит, что пока не планирует этого делать», — цитирует американский журнал The Time аналитика Хеннигана.
В материале уточняется, что спор о том, кто первый отправит Киеву тяжелое вооружение, произошел на встрече главы Пентагона Ллойдом Остином с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом. Представители делегации из Америки заявили, что немецкие Leopard потребляют меньше топлива, чем танки Abrams. Кроме того, по их словам, их проще обслуживать и они более доступны на Европейской части континента.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении одобрить поставку на Украину танков Leopard 2. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Германии за нерешительность в вопросе поставок Киеву танков. Позднее журналисты Suddeutsche Zeitung уточнили, что Шольц намерен одобрить поставки Украине танков Leopard 2 при условии, что США предоставят Киеву свои боевые танки Abrams. Однако в Пентагоне решили не отправлять на Украину танки Abrams, так как эта техника очень сложна в эксплуатации, заявил замминистра обороны по политическим делам Колин Кол.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Министры обороны Германии и США поспорили из-за очередности поставок танков Украине. Об этом сообщает американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган. «Спор из-за танков — это очередная ссора из-за поддержки Украины Западом. Берлин в частном порядке настаивал на том, чтобы Вашингтон предоставил танки первым. Но администрация [президента США Ддо] Байдена говорит, что пока не планирует этого делать», — цитирует американский журнал The Time аналитика Хеннигана. В материале уточняется, что спор о том, кто первый отправит Киеву тяжелое вооружение, произошел на встрече главы Пентагона Ллойдом Остином с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом. Представители делегации из Америки заявили, что немецкие Leopard потребляют меньше топлива, чем танки Abrams. Кроме того, по их словам, их проще обслуживать и они более доступны на Европейской части континента. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении одобрить поставку на Украину танков Leopard 2. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Германии за нерешительность в вопросе поставок Киеву танков. Позднее журналисты Suddeutsche Zeitung уточнили, что Шольц намерен одобрить поставки Украине танков Leopard 2 при условии, что США предоставят Киеву свои боевые танки Abrams. Однако в Пентагоне решили не отправлять на Украину танки Abrams, так как эта техника очень сложна в эксплуатации, заявил замминистра обороны по политическим делам Колин Кол.