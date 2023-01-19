Максим Фадеев набирает команду битмейкеров и аранжировщиков

Максима Фадеева объявил о старте конкурса для битмейкеров-аранжировщиков. Победители получат работу в студии или будут сотрудничать в с продюсером удаленно.
«Задача конкурса. Сделать кавер на композицию „Мало тебя“ со своим видением аранжировки (минимум куплет-припев). Выслать результат на почту, указанную в сообщении», — написал продюсер, родившийся в Курганской области, в своем telegram-канале.
Фадеев подчеркивает, что использовать пение без сопровождения не нужно. Музыканту интересна «чистая аранжировка». Работы будут приниматься до 20 февраля.
О том, что Максиму Фадееву было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ, URA.RU писало в самом конце прошлого года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Максима Фадеева объявил о старте конкурса для битмейкеров-аранжировщиков. Победители получат работу в студии или будут сотрудничать в с продюсером удаленно. «Задача конкурса. Сделать кавер на композицию „Мало тебя“ со своим видением аранжировки (минимум куплет-припев). Выслать результат на почту, указанную в сообщении», — написал продюсер, родившийся в Курганской области, в своем telegram-канале. Фадеев подчеркивает, что использовать пение без сопровождения не нужно. Музыканту интересна «чистая аранжировка». Работы будут приниматься до 20 февраля. О том, что Максиму Фадееву было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ, URA.RU писало в самом конце прошлого года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.