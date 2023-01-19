19 января 2023

Максим Фадеев набирает команду битмейкеров и аранжировщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Смысловые галлюцинации - 25 лет. Екатеринбург, синтезатор
Продюсерский центр Фадеева собирает новую команду Фото:

Максима Фадеева объявил о старте конкурса для битмейкеров-аранжировщиков. Победители получат работу в студии или будут сотрудничать в с продюсером удаленно.

«Задача конкурса. Сделать кавер на композицию „Мало тебя“ со своим видением аранжировки (минимум куплет-припев). Выслать результат на почту, указанную в сообщении», — написал продюсер, родившийся в Курганской области, в своем telegram-канале.

Фадеев подчеркивает, что использовать пение без сопровождения не нужно. Музыканту интересна «чистая аранжировка». Работы будут приниматься до 20 февраля.

О том, что Максиму Фадееву было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ, URA.RU писало в самом конце прошлого года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Максима Фадеева объявил о старте конкурса для битмейкеров-аранжировщиков. Победители получат работу в студии или будут сотрудничать в с продюсером удаленно. «Задача конкурса. Сделать кавер на композицию „Мало тебя“ со своим видением аранжировки (минимум куплет-припев). Выслать результат на почту, указанную в сообщении», — написал продюсер, родившийся в Курганской области, в своем telegram-канале. Фадеев подчеркивает, что использовать пение без сопровождения не нужно. Музыканту интересна «чистая аранжировка». Работы будут приниматься до 20 февраля. О том, что Максиму Фадееву было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ, URA.RU писало в самом конце прошлого года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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