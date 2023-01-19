В Белом доме заявили о новой «операции в Крыму»

20 января 2023 в 02:22 Размер текста - 17 +

США помогут Украине в операции по Крыму, предупредила Сабрина Сингх Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма. В этом уверена заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. «США помогают Украине, и это министерство [обороны] заявляло, что мы будем с Украиной так долго, как требуется. Это включает в себя операцию в Крыму», — сообщила она. Информация о брифинге размещалась на официальном сайте Минобороны США. По ее словам, Вашингтон считает Крым украинской территорией и Киев якобы имеет право захватить его назад. Кроме того, Сингх заявила, что США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams из-за сложностей с их обслуживанием, передает ФАН. Также она отметила, что танки сложны в управлении. Ранее американская газета The New York Times писала, что США готовы помочь Украине нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличит риск эскалации.

США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма. В этом уверена заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. «США помогают Украине, и это министерство [обороны] заявляло, что мы будем с Украиной так долго, как требуется. Это включает в себя операцию в Крыму», — сообщила она. Информация о брифинге размещалась на официальном сайте Минобороны США. По ее словам, Вашингтон считает Крым украинской территорией и Киев якобы имеет право захватить его назад. Кроме того, Сингх заявила, что США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams из-за сложностей с их обслуживанием, передает ФАН. Также она отметила, что танки сложны в управлении. Ранее американская газета The New York Times писала, что США готовы помочь Украине нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличит риск эскалации.