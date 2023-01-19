В Белом доме заявили о новой «операции в Крыму»

США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма. В этом уверена заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
«США помогают Украине, и это министерство [обороны] заявляло, что мы будем с Украиной так долго, как требуется. Это включает в себя операцию в Крыму», — сообщила она. Информация о брифинге размещалась на официальном сайте Минобороны США. По ее словам, Вашингтон считает Крым украинской территорией и Киев якобы имеет право захватить его назад.
Кроме того, Сингх заявила, что США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams из-за сложностей с их обслуживанием, передает ФАН. Также она отметила, что танки сложны в управлении.
Ранее американская газета The New York Times писала, что США готовы помочь Украине нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличит риск эскалации.
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США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма. В этом уверена заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. «США помогают Украине, и это министерство [обороны] заявляло, что мы будем с Украиной так долго, как требуется. Это включает в себя операцию в Крыму», — сообщила она. Информация о брифинге размещалась на официальном сайте Минобороны США. По ее словам, Вашингтон считает Крым украинской территорией и Киев якобы имеет право захватить его назад. Кроме того, Сингх заявила, что США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams из-за сложностей с их обслуживанием, передает ФАН. Также она отметила, что танки сложны в управлении. Ранее американская газета The New York Times писала, что США готовы помочь Украине нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличит риск эскалации.