Боец в зоне СВО объяснил принцип работы окопных свечей, которые делают в Перми

Окопные свечи, которые производят в Перми, обогревают землянки участников спецоперации

20 января 2023 в 02:31 Размер текста - 17 +

Окопные свечи использую для обогрева укреплений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Окопные свечи, производством которых занимаются в Перми, помогают обогреть помещение солдатских укреплений. Об их значимости и принципах работы рассказал один из участников спецоперации на Украине. «Мы живем в землянке. Если беда с дровами и на улице мороз, то мы берем эту свечку, поджигаем и ставим в печку. До утра хватает трех таких свечей, чтобы протопить комнату на четверых человек», — пояснил военнослужащий. Его рассказ опубликован в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». О том, что жительница Александровска (Пермский край) изготовила сотни окопных свечей для солдат армии РФ, URA.RU писало ранее. Чтобы продолжить производство, женщина попросила помочь с комплектующими: картоном и парафином. При этом сбор консервных банок был также объявлен в telegram-канале «Окопные свечи Молот Парма». Президент России Владимир Путин объявил о старте спецоперации в конце февраля прошлого года. Лидер страны назвал эту меру вынужденной. Главные задачи операции — демилитаризация и денацификация Украины.

Окопные свечи, производством которых занимаются в Перми, помогают обогреть помещение солдатских укреплений. Об их значимости и принципах работы рассказал один из участников спецоперации на Украине. «Мы живем в землянке. Если беда с дровами и на улице мороз, то мы берем эту свечку, поджигаем и ставим в печку. До утра хватает трех таких свечей, чтобы протопить комнату на четверых человек», — пояснил военнослужащий. Его рассказ опубликован в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». О том, что жительница Александровска (Пермский край) изготовила сотни окопных свечей для солдат армии РФ, URA.RU писало ранее. Чтобы продолжить производство, женщина попросила помочь с комплектующими: картоном и парафином. При этом сбор консервных банок был также объявлен в telegram-канале «Окопные свечи Молот Парма». Президент России Владимир Путин объявил о старте спецоперации в конце февраля прошлого года. Лидер страны назвал эту меру вынужденной. Главные задачи операции — демилитаризация и денацификация Украины.