Тещу депутата Госдумы из Челябинска, обвиняемого в получении взятки, отправили к психиатрам

Вадиму Белоусову могут отменить приговор вслед за тещей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Тещу депутата Госдумы из Челябинской области Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении свыше 3 млрд рублей в качестве взятки и объявили в розыск, Маргариту Бутакову отправили на медицинское освидетельствование, по результатам которого ей могут отменить приговор. В первом апелляционном суде общей юрисдикции адвокатам удалось доказать, что из-за преклонного возраста и перенесенного ковида она не могла полноценно защищать себя во время процесса.

«Душевное здоровье женщины подорвали заседания в Мосгорсуде и перенесенный вскоре после этого ковид. Таким образом, в процесс, длившийся почти два года, подсудимая вошла в неадекватном состоянии», — передает «Коммерсант» слова адвокатов со ссылкой на участника процесса.

По словам защиты, они регулярно приносили в суд документы, подтверждающие состояние подсудимой. Но все жалобы были проигнорированы, а их подзащитную приговорили к пятилетнему сроку.

Суд принял доводы защиты и назначил ей повторную экспертизу. В случае подтверждения диагноза, приговор Бутаковой будет отменен. Вместе с ним будет отменен приговор и ее зятю Вадиму Белоусову, осужденному на 10 лет и находящемуся в розыске.

Белоусов и Бутакова были признаны виновными в получении взяток на сумму 3,25 млрд рублей. Оба не признали вину. Белоусов не явился на второй день оглашения приговора и был объявлен в розыск. Бутакова отделалась условным сроком. Представители Белоусова процесс не комментируют.