В Госдуме рассказали, кому положены дополнительные выходные в 2023 году

Госдума: дополнительные выходные положены родителям детей-инвалидов и донорам крови

20 января 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Россияне могут рассчитывать на отдых за работу сверхурочно или за донорство, уточнили в Госдуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России дополнительные выходные дни в 2023 году положены за переработку, работу в выходные дни в дни диспансеризации, а также родителям детей-инвалидов и не только. Подробнее об этом сообщили в Госдуме. «Если вы работали сверхурочно, в нерабочий день или являетесь донором, вы вправе рассчитывать на отгулы», — уточняет Госдума в своем telegram-канале. Помимо этого родитель или опекун ребенка-инвалида имеет право на четыре дополнительных выходных дня в месяц. Дополнительные выходные положены за переработанные дни. В зависимости от количества переработанных часов, положены либо дополнительное время для отдыха, либо оплата в полтора или два оклада. Также работая в законный выходной, работник может попросить как отгул, так и оплату в двойном размере. Кроме того, россиянам гарантируются выходные для прохождения диспансеризации. Дополнительно отдохнуть могут и доноры крови. Им предоставляется выходной в день сдачи крови, в день медосмотра и плюс еще один день. Ранее президент РФ Владимир Путин дал части россиян дополнительные выходные. Новые льготы касались родителей детей-инвалидов, которые теперь имеют право на четыре дополнительных дня в месяц, уточняет РАПСИ.

В России дополнительные выходные дни в 2023 году положены за переработку, работу в выходные дни в дни диспансеризации, а также родителям детей-инвалидов и не только. Подробнее об этом сообщили в Госдуме. «Если вы работали сверхурочно, в нерабочий день или являетесь донором, вы вправе рассчитывать на отгулы», — уточняет Госдума в своем telegram-канале. Помимо этого родитель или опекун ребенка-инвалида имеет право на четыре дополнительных выходных дня в месяц. Дополнительные выходные положены за переработанные дни. В зависимости от количества переработанных часов, положены либо дополнительное время для отдыха, либо оплата в полтора или два оклада. Также работая в законный выходной, работник может попросить как отгул, так и оплату в двойном размере. Кроме того, россиянам гарантируются выходные для прохождения диспансеризации. Дополнительно отдохнуть могут и доноры крови. Им предоставляется выходной в день сдачи крови, в день медосмотра и плюс еще один день. Ранее президент РФ Владимир Путин дал части россиян дополнительные выходные. Новые льготы касались родителей детей-инвалидов, которые теперь имеют право на четыре дополнительных дня в месяц, уточняет РАПСИ.