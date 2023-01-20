В Екатеринбурге начали обсуждать проект нового офисника рядом с «Высоцким»

Горожане могут обсудить проект планировки участка рядом с "Высоцким", где появится новый деловой центр Владимир Жабриков © URA.RU

С 20 января по 17 февраля пройдут общественные обсуждения проекта планировки и межевания участка рядом с БЦ «Высоцкий» на улице Малышева. Там планируется строительство нового делового центра, следует из документов на официальном городском портале.

«В соответствии с распоряжением [...] проводятся общественные обсуждения по рассмотрению документации по планировке территории. В границах улиц Малышева —Карла Либкнехта — проспекта Ленина — Красноармейской предусмотрено строительство общественно-делового центра вблизи БЦ „Высоцкий“», — пояснили URA.RU в мэрии Екатеринбурга.

Горожане могут ознакомиться с проектом с 20 января по 17 февраля, при этом экспозиция откроется 27 января в холле на втором этаже мэрии. Участники также могут внести свои предложения и замечания по проекту.

Информация о том, что рядом с «Высоцким» появится новый бизнес-центр, появилась в 2022 году. О планах на строительство говорил владелец «Высоцкого» бизнесмен Андрей Гавриловский. URA.RU сообщало, что в числе фаворитов конкурса на лучший проект нового небоскреба оказался архитектор, бывший замначальника Главархитектуры мэрии Андрей Молоков, уволенный летом 2022 года. Его архитектурное бюро «Старт» подготовило концепцию, оцененную как экспертами реготделения Союза архитекторов, так и чиновниками, чье мнение важно для заказчика — бизнесмена Андрея Гавриловского.