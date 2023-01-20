Зеленский раскрыл преимущество России в спецоперации

Время играет России на руку и остается ее оружием в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Время остается оружием РФ. Нам нужно ускориться. Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки», — заявил Зеленский перед началом встречи группы по поддержке Украины на американской базе «Рамштайн» в Германии. Трансляция велась на сайте Пентагона.
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Время играет России на руку и остается ее оружием в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Время остается оружием РФ. Нам нужно ускориться. Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки», — заявил Зеленский перед началом встречи группы по поддержке Украины на американской базе «Рамштайн» в Германии. Трансляция велась на сайте Пентагона. Запад поставляет Украине вооружение в их конфликте с Россией. Великобритания пообещала Украине 600 высокоточных ракет Brimstone. От Польши ВСУ получат танки Leopard, сообщает «Национальная служба новостей». Также США выделят военную помощь на сумму 2,5 млрд долларов, передает телеканал 360 со ссылкой на Пентагон.