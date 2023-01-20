Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, чем воюют ВСУ в Бахмуте

Украинские военные используют в боях в Бахмуте (Артемовске) сельскохозяйственные дроны, которые переделали для военных нужд. Об этом сообщил один из командиров группы «Вагнер», который находится на месте.
«Беспилотники сельскохозяйственного назначения, переделанные под сброс мин. Такие беспилотники постоянно летают над нами, мы их постоянно сбиваем, но у них они не заканчиваются, к сожалению», — сказал боец ЧВК «Вагнер» в интервью РИА Новости.
Эти беспилотники оснащены мощными камерами, у устройств большая грузоподъемность. Такие беспилотники несут на себе четыре мины или четыре самодельных снаряда в облегченном пластиковом корпусе, отметил командир ЧВК «Вагнер».
Для украинской армии закупили беспилотники, способные ударить по российскому тылу. СМИ сообщили, что у ВСУ замерзли военные беспилотники из-за погоды. Информацию передает Nation News.
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Украинские военные используют в боях в Бахмуте (Артемовске) сельскохозяйственные дроны, которые переделали для военных нужд. Об этом сообщил один из командиров группы «Вагнер», который находится на месте. «Беспилотники сельскохозяйственного назначения, переделанные под сброс мин. Такие беспилотники постоянно летают над нами, мы их постоянно сбиваем, но у них они не заканчиваются, к сожалению», — сказал боец ЧВК «Вагнер» в интервью РИА Новости. Эти беспилотники оснащены мощными камерами, у устройств большая грузоподъемность. Такие беспилотники несут на себе четыре мины или четыре самодельных снаряда в облегченном пластиковом корпусе, отметил командир ЧВК «Вагнер». Для украинской армии закупили беспилотники, способные ударить по российскому тылу. СМИ сообщили, что у ВСУ замерзли военные беспилотники из-за погоды. Информацию передает Nation News.