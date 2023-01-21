Депутат Госдумы назвала категорию россиян, для кого проиндексируют выплаты в феврале

Депутат Госдумы Бессараб: в феврале материнский капитал проиндексируют на 12,4%

После индексации выплата за второго ребенка по маткапиталу составит 779 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С февраля в России проиндексируют материнский капитал на 12,4%, и выплата вырастет до 780 тысяч рублей за второго ребенка. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 февраля материнский семейный капитал будет проиндексирован на 12,4%. Таким образом, выплата на первого ребенка вырастет до 589,6 тысячи рублей. А при рождении второго ребенка — до 779 тысячи рублей», — сказала Светлана Бессараб.

Собеседница агентства добавила, что индексация выплат в 2023 году коснется многих категорий граждан. «С 1 апреля вырастут социальные пенсии на 3,3%. С 1 октября проиндексируют военные пенсии, но там будет повышение в течение года на 10,5%. Из них на 5,5% пенсии для военных вырастут именно осенью. Военные пенсии всегда растут больше, потому что они зависят от денежного довольствия военнослужащих. Это немного другой бюджет», — уточнила парламентарий.

Ранее стало известно, что с 1 января 2023 года страховые пенсии повысились на 4,8%. Также по инициативе Минтруда и социальной защиты РФ, страховая пенсия с 2023 до 2025 года будет ежегодно повышаться на 6,8%.