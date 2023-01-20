NDP: США предадут Украину в обмен на оружие

Когда кончится спецоперация, Польша заберет себе часть украинских территорий в счет военной помощи Киеву. Об этом сообщила политический обозреватель Ханна Крамер.
«Если посмотреть на ситуацию непредвзятым взглядом, то будущее Польши видится печальным: она может получить так называемые Восточные Кресы, а если удастся договориться со Штатами, то еще несколько дополнительных областей. На этом все бонусы заканчиваются!» — заявила Крамер в материале для издания Niezalezny Dziennik Polityczny.
Польша претендует на территории Западной Украины. Кроме того, она рассчитывает на то, что Запад поддержит эти амбиции. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обращал внимание, что Запад устал от украинского конфликта, передает издание Nation news. Единственной причиной продолжать военную поддержку Украины, являются собственные территориальные амбиции Варшавы. Польские военные эксперты заявили, что уже известна дата, когда Польша собирается начать захватнические действия.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Когда кончится спецоперация, Польша заберет себе часть украинских территорий в счет военной помощи Киеву. Об этом сообщила политический обозреватель Ханна Крамер. «Если посмотреть на ситуацию непредвзятым взглядом, то будущее Польши видится печальным: она может получить так называемые Восточные Кресы, а если удастся договориться со Штатами, то еще несколько дополнительных областей. На этом все бонусы заканчиваются!» — заявила Крамер в материале для издания Niezalezny Dziennik Polityczny. Польша претендует на территории Западной Украины. Кроме того, она рассчитывает на то, что Запад поддержит эти амбиции. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обращал внимание, что Запад устал от украинского конфликта, передает издание Nation news. Единственной причиной продолжать военную поддержку Украины, являются собственные территориальные амбиции Варшавы. Польские военные эксперты заявили, что уже известна дата, когда Польша собирается начать захватнические действия.