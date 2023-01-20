Беременная женщина из Кургана перед смертью записала видео с просьбой о помощи

25-летняя Ксения Галямина, находясь в больнице, просила родственников помочь ей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Беременная жительница Кургана Ксения Галямина, находясь в инфекционной больнице, записала видео с просьбой о помощи. Она уже не могла говорить и задыхалась, рассказали URA.RU родственники погибшей.

«Запись сделана 30 декабря в инфекционной больнице Кургана. Ксения уже не могла говорить, задыхалась, говорила, что ее не лечат. Она находилась в палате одна и просила о помощи», — сообщили родственники погибшей женщины.

На видео Ксения едва слышно говорит, что не может спать, спрашивает, что ей делать и просит помощи. Это видео она направила родственникам.

Мать Ксении рассказала, что родственники не могли добиться от врачей достоверной информации. «Врачи скрывали информацию. Сначала говорили нам, что состояние тяжелое, мы сделаем все, что можем, все нормально. Я и муж Ксюши приехали в больницу 4 января. Нам завотделением реанимации сказал, что у Ксюши все хорошо: почки отказывали, но сейчас в норме, сердцебиение нормальное, все хорошо, принес соболезнования, что с ребенком так получилось, и назначил нам встречу на 9 января. А потом мы узнали, что в течение недели у Ксюши была температура 41 градус, легкие начали распадаться, низкое давление, головной мозг уже отмирал, они ждали трупных пятен», — рассказала мать погибшей. Родственники спрашивают, почему женщине не провели кесарево сечение при первом обращении за медпомощью. Они считают, что роковую роль сыграло время обращения в больницу — новогодние праздники. Муж Ксении обратился с заявлением в следственный комитет, родственники также обратились к адвокату.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане 7 января в больнице умерла 25-летняя женщина, которая находилась на седьмом месяце беременности. Родственники погибшей обвиняют в бездействии врачей. В депздраве пояснили, что женщина не была вакцинирована от гриппа, а при появлении первых симптомов в течение недели лечилась самостоятельно. 28 декабря женщина обратилась за медпомощью. Ее госпитализировали в Курганскую областную специализированную инфекционную больницу, после ухудшения общего состояния — в отделение реанимации Курганской областной больницы №2. 31 декабря ей провели кесарево сечение (ребенок был уже мертв), а 7 января женщина скончалась.

25-летняя жительница Кургана Ксения Галямина, находясь в больнице, в переписке с родственниками просила о помощи фото: предоставлено родственниками Ксении Галяминой