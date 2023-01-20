Spiegel: немецкая разведка подтвердила огромные потери ВСУ в Бахмуте

В зоне спецоперации под Бахмутом (Артемовском) украинская армия понесла огромные потери. Об этом сообщили в федеральной разведывательной службе Германии.
«То, что официальные лица знали, вызывало тревогу: на фронте под Бахмутом украинцы в настоящее время понесли огромные потери, на брифинге BND говорилось о трехзначных цифрах погибших в день», — сообщила немецкая разведка. Сообщение разведки на брифинге цитирует издание Spiegel. В Германии также рассказали, что падение Бахмута повлияет на всю линию обороны Украины. Отмечается, что Россия готова к масштабному наступлению, потому что потери ВС РФ «не такие серьезные».
Ранее российский военный Василий Ткач рассказал URA.RU, что Бахмут (Артемовск) будет взят в котел российской армией в ближайшее время. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы взяли важный пригород Бахмута Клещеевку. Украинская армия также рассматривает отведение своих войск из города, передает Nation News.
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В зоне спецоперации под Бахмутом (Артемовском) украинская армия понесла огромные потери. Об этом сообщили в федеральной разведывательной службе Германии. «То, что официальные лица знали, вызывало тревогу: на фронте под Бахмутом украинцы в настоящее время понесли огромные потери, на брифинге BND говорилось о трехзначных цифрах погибших в день», — сообщила немецкая разведка. Сообщение разведки на брифинге цитирует издание Spiegel. В Германии также рассказали, что падение Бахмута повлияет на всю линию обороны Украины. Отмечается, что Россия готова к масштабному наступлению, потому что потери ВС РФ «не такие серьезные». Ранее российский военный Василий Ткач рассказал URA.RU, что Бахмут (Артемовск) будет взят в котел российской армией в ближайшее время. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы взяли важный пригород Бахмута Клещеевку. Украинская армия также рассматривает отведение своих войск из города, передает Nation News.