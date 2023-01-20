Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали российским силовикам о том, что на остров Большой Потемкин в Херсонской области были переброшены британские и американские снайперы, задачей которых является отстрел мирных жителей, чтобы затем обвинить в их гибели россиян. Об этом рассказал сотрудник российских силовых структур.
«По информации, полученной от источников в ВСУ, на остров Большой Потемкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией», — заявил представитель силовых ведомств, его слова приводит РИА Новости.
С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, задачами спецоперации также являются денацификация и демилитаризация Украины. Киевский режим активно прибегает к помощи иностранных наемников в ходе конфликта. В стране присутствуютвоенные из Польши, Великобритании, США, Грузии и других стран мира. Жители Херсонской области в большинстве своем проголосовали за вхождение в состав России в качестве одного из ее субъектов.
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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали российским силовикам о том, что на остров Большой Потемкин в Херсонской области были переброшены британские и американские снайперы, задачей которых является отстрел мирных жителей, чтобы затем обвинить в их гибели россиян. Об этом рассказал сотрудник российских силовых структур. «По информации, полученной от источников в ВСУ, на остров Большой Потемкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией», — заявил представитель силовых ведомств, его слова приводит РИА Новости. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, задачами спецоперации также являются денацификация и демилитаризация Украины. Киевский режим активно прибегает к помощи иностранных наемников в ходе конфликта. В стране присутствуют военные из Польши, Великобритании, США, Грузии и других стран мира. Жители Херсонской области в большинстве своем проголосовали за вхождение в состав России в качестве одного из ее субъектов.