Экономист назвал четыре лучших способа пассивного заработка

Экономист Сигал для гарантированного ежемесячного дохода рекомендовал открыть депозит

21 января 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

Для получения пассивного заработка россияне чаще всего открывают депозиты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне для получения пассивного дохода открывают депозиты, сдают в аренду недвижимость, инвестируют, покупают ценные бумаги и акции. Об основных способах дополнительного заработка рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Самый распространенный вид пассивного дохода — это депозит, когда гарантировано можно получить определенную сумму в конце срока. В силу этого можно планировать доходы домохозяйства», — рассказал Сигал изданию «Ридус». Он добавил, что накопленную сумму можно потратить на отпуск или крупную покупку. Сбережения охраняются государством. Рискованным вложением эксперт назвал инвестирование на фондовом рынке, отметив, что существуют облигации, которые приносят фиксированную прибыль. «Кроме того, есть рынок акций, российские компании выплачивают хорошие дивиденды, которые можно считать пассивным доходом», — сообщил он. Россияне также сдают в аренду жилую и коммерческую недвижимость. По словам экономиста, арендный рынок понятен и хорошо регулируется. Повышение финансовой грамотности населения помогает людям получать пассивный заработок. «Люди понимают, что им нужно откладывать деньги, которые будут работать и приносить доход», — заключил Сигал. Ранее сообщалось, что для обеспечения хорошей пенсии необходимо заранее накопить личный пенсионный капитал в виде различных активов. Лучший способ накопить и приумножить средства — инвестировать их в ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне для получения пассивного дохода открывают депозиты, сдают в аренду недвижимость, инвестируют, покупают ценные бумаги и акции. Об основных способах дополнительного заработка рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Самый распространенный вид пассивного дохода — это депозит, когда гарантировано можно получить определенную сумму в конце срока. В силу этого можно планировать доходы домохозяйства», — рассказал Сигал изданию «Ридус». Он добавил, что накопленную сумму можно потратить на отпуск или крупную покупку. Сбережения охраняются государством. Рискованным вложением эксперт назвал инвестирование на фондовом рынке, отметив, что существуют облигации, которые приносят фиксированную прибыль. «Кроме того, есть рынок акций, российские компании выплачивают хорошие дивиденды, которые можно считать пассивным доходом», — сообщил он. Россияне также сдают в аренду жилую и коммерческую недвижимость. По словам экономиста, арендный рынок понятен и хорошо регулируется. Повышение финансовой грамотности населения помогает людям получать пассивный заработок. «Люди понимают, что им нужно откладывать деньги, которые будут работать и приносить доход», — заключил Сигал. Ранее сообщалось, что для обеспечения хорошей пенсии необходимо заранее накопить личный пенсионный капитал в виде различных активов. Лучший способ накопить и приумножить средства — инвестировать их в ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка.