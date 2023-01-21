21 января 2023

Член совета при Путине назвал два способа лишить ВСУ поставок оружия с Запада

Член совета при Путине Безпалько: поставки оружия из Польши можно прекратить с помощью Белоруссии
© Служба новостей «URA.RU»
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Российский контингент в Белоруссии не участвует в спецоперации, сказал Богдан Безпалько Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Перекрыть поставки оружия Украине из Польши можно, ударив ракетами из Белоруссии по логистической инфраструктуре. То же самое можно сделать с территории России, но это гораздо сложнее. Таким мнением с URA.RU поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«Перерезать поставки оружия теоретически можно ударом по Волыни или хотя бы по логистическим цепочкам, то есть по железнодорожным узлам и подстанциям. С территории Белоруссии можно запускать не только ракеты, но и большое количество ложных целей, вскрыть систему ПВО. Затем нанести удары антирадарными ракетами по ПВО, а потом уже по инфраструктуре и тому, что представляет собой логистическую цепочку для поставки оружия. Без втягивания Белоруссии это сделать сложнее, потому что в этом случае ракетам придется лететь через всю Украину. Их проще будет сбить, засечь, и эффекта от этого тоже будет меньше», — сказал Богдан Безпалько.

По его словам, пока официально не озвучивали решение использовать территорию Белоруссии для целей спецоперации. «Если с ее территории удары будут наноситься чем угодно: ракетами, ВВС, — будет уже втягивание Минска в СВО. Американские и украинские эксперты говорили о том, что Белоруссия и российская группировка, которая находится на территории этой страны, пока что участвовать в конфликте не собираются», — подчеркнул эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может выйти на новый уровень. К этому могут привести атаки на Крым с помощью западного оружия.

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Перекрыть поставки оружия Украине из Польши можно, ударив ракетами из Белоруссии по логистической инфраструктуре. То же самое можно сделать с территории России, но это гораздо сложнее. Таким мнением с URA.RU поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько. «Перерезать поставки оружия теоретически можно ударом по Волыни или хотя бы по логистическим цепочкам, то есть по железнодорожным узлам и подстанциям. С территории Белоруссии можно запускать не только ракеты, но и большое количество ложных целей, вскрыть систему ПВО. Затем нанести удары антирадарными ракетами по ПВО, а потом уже по инфраструктуре и тому, что представляет собой логистическую цепочку для поставки оружия. Без втягивания Белоруссии это сделать сложнее, потому что в этом случае ракетам придется лететь через всю Украину. Их проще будет сбить, засечь, и эффекта от этого тоже будет меньше», — сказал Богдан Безпалько. По его словам, пока официально не озвучивали решение использовать территорию Белоруссии для целей спецоперации. «Если с ее территории удары будут наноситься чем угодно: ракетами, ВВС, — будет уже втягивание Минска в СВО. Американские и украинские эксперты говорили о том, что Белоруссия и российская группировка, которая находится на территории этой страны, пока что участвовать в конфликте не собираются», — подчеркнул эксперт. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может выйти на новый уровень. К этому могут привести атаки на Крым с помощью западного оружия.
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