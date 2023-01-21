Минобороны Чехии отказалось отправлять танки Leopard 2 на Украину

В Чехии опровергли информацию о готовящейся отправке танков Leopard 2 на Украину. Об этом сообщили в минобороны Чехии.
«Прага не планирует передавать Украине танки Leopard 2, которые получит от Германии в качестве компенсации за ранее переданные Киеву советские танки», — говорится в сообщении минобороны. Текст опубликован на официальном сайте ведомства. Уточняется, что таких заявлений не звучало и на встрече в Рамштайне.
Министр обороны Германии Борис Писториус также отметил, что остальные страны не договорились об отправке танков на Украину на встрече в Рамштайне. Он сообщил, что все еще не знает, какое решение будет принято странами НАТО. Есть множество аргументов как за поставки, так и против них.
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В Чехии опровергли информацию о готовящейся отправке танков Leopard 2 на Украину. Об этом сообщили в минобороны Чехии. «Прага не планирует передавать Украине танки Leopard 2, которые получит от Германии в качестве компенсации за ранее переданные Киеву советские танки», — говорится в сообщении минобороны. Текст опубликован на официальном сайте ведомства. Уточняется, что таких заявлений не звучало и на встрече в Рамштайне. Министр обороны Германии Борис Писториус также отметил, что остальные страны не договорились об отправке танков на Украину на встрече в Рамштайне. Он сообщил, что все еще не знает, какое решение будет принято странами НАТО. Есть множество аргументов как за поставки, так и против них.