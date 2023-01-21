WSWS: США готовятся к наступлению против России

21 января 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

США готовы к наступлению на российскую армию, заявил журналист Андре Деймон Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления министра обороны США Ллойда Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли в немецком Рамштайне означают прямую готовность США к наступлению на российскую армию. Такой вывод сделал эксперт в области геополитики и экономики Андре Деймон. «По мере того, как в ближайшие месяцы возникнут огромные проблемы, связанные с новой американской стратегией, и по мере роста числа погибших среди украинских войск неизбежно возникнет потребность в прямом развертывании войск НАТО в войне», — написал Деймон в своем материале для World Socialist web Cite. По его мнению, это будет значить, что американская и российская армии станут первыми в истории ядерными государствами, перешедшими в прямое столкновение. Марк Милли и Ллойд Остин провели брифинг на базе Рамштайн в Германии. Там они фактически признали, что поставляемое на Украину оружие имеет не оборонительную, а наступательную функцию. В то же время Милли признал, что Украине будет очень тяжело вытеснить российскую армию.

Заявления министра обороны США Ллойда Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли в немецком Рамштайне означают прямую готовность США к наступлению на российскую армию. Такой вывод сделал эксперт в области геополитики и экономики Андре Деймон. «По мере того, как в ближайшие месяцы возникнут огромные проблемы, связанные с новой американской стратегией, и по мере роста числа погибших среди украинских войск неизбежно возникнет потребность в прямом развертывании войск НАТО в войне», — написал Деймон в своем материале для World Socialist web Cite. По его мнению, это будет значить, что американская и российская армии станут первыми в истории ядерными государствами, перешедшими в прямое столкновение. Марк Милли и Ллойд Остин провели брифинг на базе Рамштайн в Германии. Там они фактически признали, что поставляемое на Украину оружие имеет не оборонительную, а наступательную функцию. В то же время Милли признал, что Украине будет очень тяжело вытеснить российскую армию.