WSWS: США готовятся к наступлению против России

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США готовы к наступлению на российскую армию, заявил журналист Андре Деймон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявления министра обороны США Ллойда Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли в немецком Рамштайне означают прямую готовность США к наступлению на российскую армию. Такой вывод сделал эксперт в области геополитики и экономики Андре Деймон.

«По мере того, как в ближайшие месяцы возникнут огромные проблемы, связанные с новой американской стратегией, и по мере роста числа погибших среди украинских войск неизбежно возникнет потребность в прямом развертывании войск НАТО в войне», — написал Деймон в своем материале для World Socialist web Cite. По его мнению, это будет значить, что американская и российская армии станут первыми в истории ядерными государствами, перешедшими в прямое столкновение.

Марк Милли и Ллойд Остин провели брифинг на базе Рамштайн в Германии. Там они фактически признали, что поставляемое на Украину оружие имеет не оборонительную, а наступательную функцию. В то же время Милли признал, что Украине будет очень тяжело вытеснить российскую армию.

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Заявления министра обороны США Ллойда Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли в немецком Рамштайне означают прямую готовность США к наступлению на российскую армию. Такой вывод сделал эксперт в области геополитики и экономики Андре Деймон. «По мере того, как в ближайшие месяцы возникнут огромные проблемы, связанные с новой американской стратегией, и по мере роста числа погибших среди украинских войск неизбежно возникнет потребность в прямом развертывании войск НАТО в войне», — написал Деймон в своем материале для World Socialist web Cite. По его мнению, это будет значить, что американская и российская армии станут первыми в истории ядерными государствами, перешедшими в прямое столкновение. Марк Милли и Ллойд Остин провели брифинг на базе Рамштайн в Германии. Там они фактически признали, что поставляемое на Украину оружие имеет не оборонительную, а наступательную функцию. В то же время Милли признал, что Украине будет очень тяжело вытеснить российскую армию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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