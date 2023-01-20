Мэр из ХМАО доложил Комаровой о ситуации с аварийным жильем в муниципалитете

Мэр Урая: в аварийных домах проживает 4000 горожан

21 января 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

За 2022 год новое жилье получило 204 семьи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В аварийных домах на сегодняшний день продолжает проживать 4000 урайцев. Об этом сообщил глава Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов во время рабочей встречи с губернатором Натальей Комаровой. Трансляция мероприятия велась на официальной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». «В этом году снесено 18 многоквартирных домов и завершено расселение 17. Всего жилищные условия улучшили 204 семьи. Вопрос по расселению горожан из аварийного жилья остается одним из самых острых. На сегодня у нас порядка 4000 урайцев продолжают проживать в этих домах», — доложил Тимур Закирзянов главе региона. В своем выступлении он отметил, что приоритетным направлением для города остается реализация жилищных программ. За 2022 год в Урае построено более 20000 квадратных метров жилья. План по этому показателю перевыполнен. Наталья Комарова отметила успехи региона в сносе фенольного жилья. Эту категорию удалось внести как отдельное мероприятие в федеральную жилищную программу. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО пообещала мэрам помощь при сносе аварийного жилья. Одна из основных задач — ликвидировать деревянный многоквартирный жилой фонд и отселить граждан в комфортное современное жилье. На расселение домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида правительство обещало выделить региону 107 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В аварийных домах на сегодняшний день продолжает проживать 4000 урайцев. Об этом сообщил глава Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов во время рабочей встречи с губернатором Натальей Комаровой. Трансляция мероприятия велась на официальной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». «В этом году снесено 18 многоквартирных домов и завершено расселение 17. Всего жилищные условия улучшили 204 семьи. Вопрос по расселению горожан из аварийного жилья остается одним из самых острых. На сегодня у нас порядка 4000 урайцев продолжают проживать в этих домах», — доложил Тимур Закирзянов главе региона. В своем выступлении он отметил, что приоритетным направлением для города остается реализация жилищных программ. За 2022 год в Урае построено более 20000 квадратных метров жилья. План по этому показателю перевыполнен. Наталья Комарова отметила успехи региона в сносе фенольного жилья. Эту категорию удалось внести как отдельное мероприятие в федеральную жилищную программу. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО пообещала мэрам помощь при сносе аварийного жилья. Одна из основных задач — ликвидировать деревянный многоквартирный жилой фонд и отселить граждан в комфортное современное жилье. На расселение домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида правительство обещало выделить региону 107 миллионов рублей.