На Голубых озерах в Кургане открылся глэмпинг «Остров». Ранее об открытии сообщала администрация Кургана в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». На мероприятии побывал корреспондент URA.RU.
«Сегодня на Голубых озерах прошло открытие глэмпинга „Остров“. Для гостей были организованы конкурсы и танцы», — сообщает корреспондент.
По информации мэрии Кургана, городскими властями совместно с правительством Курганской области была рассмотрена реализация проекта на территории Голубых озер. Помимо глэмпинга, на базе отдыха запланировано разместить автостоянку, игровую площадку для лазертага и пейнтбола, лодочную станцию, беседки и горку, действующую летом и зимой.
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