На курганском озере открылась база отдыха. Фото, видео

21 января 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Открытие прошло 21 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Голубых озерах в Кургане открылся глэмпинг «Остров». Ранее об открытии сообщала администрация Кургана в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». На мероприятии побывал корреспондент URA.RU. «Сегодня на Голубых озерах прошло открытие глэмпинга „Остров“. Для гостей были организованы конкурсы и танцы», — сообщает корреспондент. По информации мэрии Кургана, городскими властями совместно с правительством Курганской области была рассмотрена реализация проекта на территории Голубых озер. Помимо глэмпинга, на базе отдыха запланировано разместить автостоянку, игровую площадку для лазертага и пейнтбола, лодочную станцию, беседки и горку, действующую летом и зимой.

На Голубых озерах в Кургане открылся глэмпинг «Остров». Ранее об открытии сообщала администрация Кургана в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». На мероприятии побывал корреспондент URA.RU. «Сегодня на Голубых озерах прошло открытие глэмпинга „Остров“. Для гостей были организованы конкурсы и танцы», — сообщает корреспондент. По информации мэрии Кургана, городскими властями совместно с правительством Курганской области была рассмотрена реализация проекта на территории Голубых озер. Помимо глэмпинга, на базе отдыха запланировано разместить автостоянку, игровую площадку для лазертага и пейнтбола, лодочную станцию, беседки и горку, действующую летом и зимой.