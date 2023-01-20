20 января 2023

На курганском озере открылась база отдыха. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие острова Глэмпинг. Курган
Открытие прошло 21 января Фото:

На Голубых озерах в Кургане открылся глэмпинг «Остров». Ранее об открытии сообщала администрация Кургана в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». На мероприятии побывал корреспондент URA.RU.

«Сегодня на Голубых озерах прошло открытие глэмпинга „Остров“. Для гостей были организованы конкурсы и танцы», — сообщает корреспондент.

По информации мэрии Кургана, городскими властями совместно с правительством Курганской области была рассмотрена реализация проекта на территории Голубых озер. Помимо глэмпинга, на базе отдыха запланировано разместить автостоянку, игровую площадку для лазертага и пейнтбола, лодочную станцию, беседки и горку, действующую летом и зимой.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

На Голубых озерах в Кургане открылся глэмпинг «Остров». Ранее об открытии сообщала администрация Кургана в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». На мероприятии побывал корреспондент URA.RU. «Сегодня на Голубых озерах прошло открытие глэмпинга „Остров“. Для гостей были организованы конкурсы и танцы», — сообщает корреспондент. По информации мэрии Кургана, городскими властями совместно с правительством Курганской области была рассмотрена реализация проекта на территории Голубых озер. Помимо глэмпинга, на базе отдыха запланировано разместить автостоянку, игровую площадку для лазертага и пейнтбола, лодочную станцию, беседки и горку, действующую летом и зимой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...