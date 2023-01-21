В Киеве заявили о скором поражении Украины: главное к вечеру 21 января

Украина упустила шанс на победу в конфликте с Россией, считает Арестович
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина не одержит победу в конфликте с Россией, считает экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович. США готовятся к наступлению на российскую армию. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 января.
- Украина не сможет победить в российско-украинском конфликте, заявил Арестович. Кроме того, он признал, что Киев упустил последнюю возможность одержать верх и теперь Запад воспринимает Украину только как пешку в собственной борьбе с Россией.
- Россия ведет «новую Отечественную войну» с Западом, рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о победах России над Наполеоном в 1812 году и над Гитлером в 1945-м.
- В Америке Украине предрекли поражение из-за канцлера Германии Олафа Шольца. Шольц не разрешил поставку танков Leopard на Украину. Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что российский лидер Владимир Путин наверняка посмеялся над решением канцлера.
- Американский полковник в отставке Дэниел Дэвис считает, что Украина не сможет победить, даже получив танки Leopard. Такого же мнения придерживается экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук: он заявил, что этих танков хватит на 15 минут боя.
- Российский военачальник Владимир Болдырев рассказал, когда ВС РФ полностью освободят Донбасс. По его мнению, на это уйдет пара месяцев.
- Журналист WSWS Андре Деймон рассказал, что США готовятся к наступлению на российскую армию. Такой вывод он сделал из выступления министра обороны США Ллойда Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли в немецком Рамштайне.
- Российская армия освободила населенный пункт Двуречье в ДНР. В операции участвовали добровольцы штурмовых отрядов, передает Пятый канал.
- Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о нетипичных методиках в зоне специальной военной операции. По его словам, реалистичное восприятие происходящего на фронте привело к смене тактики российской армии.
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