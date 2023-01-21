Полковник Матвийчук: западных танков в боях на Украине хватит на 15 минут

21 января 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Западу сложно передавать танки Украине, сказал Анатолий Матвийчук (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танк в бою не может продержаться более 15 минут, потом у него заканчиваются снаряды или его подбивают. Об этом URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «На фронте в 800 км 100 танков — как иголка в стогу сена. Так что все эти поставки, озвученные Западом, — просто пропагандистская шумиха, которая не представляет реальной угрозы для Вооруженных сил РФ. Если танк участвует в боевых действиях, его живучесть на поле боя составляет не более 15 минут. Через это время у него или боевые снаряды кончатся, или его подобьют», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, у стран Запада могут возникнуть проблемы с транспортировкой боевой техники на Украину. «Например, Challenger, которые обещала Великобритания, весит приблизительно 65-70 тонн. Его нужно довести до Украины. Он нетранспортабельный, а по украинским железным дорогам вообще не пройдет. До Польши, может, как-то дотянут. А если дальше пойдет своим ходом, то станет целью», — отметил военный эксперт. Польша обещала передать ВСУ роту танков Leopard. К этим поставкам также может присоединиться Великобритания. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Запад должен направить на Украину тысячи танков, в том числе Challenger, Abrams и Leopard. В Чехии опровергли информацию о готовящейся отправке танков Leopard 2. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что еще не принято решение по поставкам. Есть множество аргументов как за поставки, так и против них. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Танк в бою не может продержаться более 15 минут, потом у него заканчиваются снаряды или его подбивают. Об этом URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «На фронте в 800 км 100 танков — как иголка в стогу сена. Так что все эти поставки, озвученные Западом, — просто пропагандистская шумиха, которая не представляет реальной угрозы для Вооруженных сил РФ. Если танк участвует в боевых действиях, его живучесть на поле боя составляет не более 15 минут. Через это время у него или боевые снаряды кончатся, или его подобьют», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, у стран Запада могут возникнуть проблемы с транспортировкой боевой техники на Украину. «Например, Challenger, которые обещала Великобритания, весит приблизительно 65-70 тонн. Его нужно довести до Украины. Он нетранспортабельный, а по украинским железным дорогам вообще не пройдет. До Польши, может, как-то дотянут. А если дальше пойдет своим ходом, то станет целью», — отметил военный эксперт. Польша обещала передать ВСУ роту танков Leopard. К этим поставкам также может присоединиться Великобритания. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Запад должен направить на Украину тысячи танков, в том числе Challenger, Abrams и Leopard. В Чехии опровергли информацию о готовящейся отправке танков Leopard 2. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что еще не принято решение по поставкам. Есть множество аргументов как за поставки, так и против них.