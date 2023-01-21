Экс-подполковник армии США: Украина не сможет победить Россию даже с танками Leopard

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НАТО. Москва, леопард, нато, nato, танк
Танки Leopard 2 не помогут Украине, считает Дэниел Дэвис Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевой мощи танков Leopard 2, которые западные страны намереваются поставить Украине, не хватит стране для борьбы с Россией, потому что «войны выигрываются людьми, а не машинами». С таким мнением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем материале для американского издания 19FortyFive.

«Как это было с древних времен, войны ведутся — и выигрываются или проигрываются — людьми, а не машинами и орудиями войны», — написал Дэниел Дэвис в материале для издания. Экс-подполковник отметил, что украинские власти и их западные партнеры должны в полной мере осознавать, насколько большая боевая мощь нужна Украине, чтобы оттеснить российские войска.

О своей готовности передать Киеву немецкие танки Leopard 2 ранее заявлял ряд лидеров западных стран. В частности, предоставить украинской стороне технику намеревались Нидерланды, Польша и Эстония. Однако для этого каждая из этих стран должна получить разрешение от Германии — владельца технологии танка.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заявлял, что не намерен поставлять Украине танки без предварительных консультаций с партнерами. Обозреватели The New York Times выступали с мнением, что Шольц не хочет, чтобы в конфликте с Россией принимали участие немецкие танки из-за прошлого Германии.

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Боевой мощи танков Leopard 2, которые западные страны намереваются поставить Украине, не хватит стране для борьбы с Россией, потому что «войны выигрываются людьми, а не машинами». С таким мнением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем материале для американского издания 19FortyFive. «Как это было с древних времен, войны ведутся — и выигрываются или проигрываются — людьми, а не машинами и орудиями войны», — написал Дэниел Дэвис в материале для издания. Экс-подполковник отметил, что украинские власти и их западные партнеры должны в полной мере осознавать, насколько большая боевая мощь нужна Украине, чтобы оттеснить российские войска. О своей готовности передать Киеву немецкие танки Leopard 2 ранее заявлял ряд лидеров западных стран. В частности, предоставить украинской стороне технику намеревались Нидерланды, Польша и Эстония. Однако для этого каждая из этих стран должна получить разрешение от Германии — владельца технологии танка. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заявлял, что не намерен поставлять Украине танки без предварительных консультаций с партнерами. Обозреватели The New York Times выступали с мнением, что Шольц не хочет, чтобы в конфликте с Россией принимали участие немецкие танки из-за прошлого Германии.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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