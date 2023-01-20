20 января 2023

The New York Times: Украину ждет провал в наступлении из-за Шольца

NYT: без немецких танков Leopard 2 ВСУ не смогут подготовиться к весеннему наступлению
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Отказ Шольца от поставок танков сказывается на планах ВСУ, пишет The New York Times Фото:
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Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине существенно сказывается на планах весеннего наступлении ВСУ. Об этом сообщают корреспондент Белого Дома Дэвид Сэнгер и журналист Эрик Шмитт, занимающийся вопросами национальной безопасности, в статье для газеты The New York Times.

«Если мы остановимся сейчас или ограничим или уменьшим объемы поставок Украине, все это будет напрасно. Мы должны удвоить ставку. Нет замены победе на поле боя», — сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра в разговоре с The New York Times. Также журналисты в материале отмечают, что отказ Шольца от поставок танков Leopard 2 решающим образом сказывается на планах ВСУ на весенне наступление.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. Из-за сокращения боевого арсенала у стран НАТО США отправили в Киев американское оружие, которое хранилось в Израиле, сообщает издание «Ридус». ВСУ планируют начать наступление весной, поэтому для этого им нужно больше оружия. Журнал The Spectator отмечал, что отказ Германии от поставок танков Украине может положить конец карьере Шольца.

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Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине существенно сказывается на планах весеннего наступлении ВСУ. Об этом сообщают корреспондент Белого Дома Дэвид Сэнгер и журналист Эрик Шмитт, занимающийся вопросами национальной безопасности, в статье для газеты The New York Times. «Если мы остановимся сейчас или ограничим или уменьшим объемы поставок Украине, все это будет напрасно. Мы должны удвоить ставку. Нет замены победе на поле боя», — сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра в разговоре с The New York Times. Также журналисты в материале отмечают, что отказ Шольца от поставок танков Leopard 2 решающим образом сказывается на планах ВСУ на весенне наступление. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. Из-за сокращения боевого арсенала у стран НАТО США отправили в Киев американское оружие, которое хранилось в Израиле, сообщает издание «Ридус». ВСУ планируют начать наступление весной, поэтому для этого им нужно больше оружия. Журнал The Spectator отмечал, что отказ Германии от поставок танков Украине может положить конец карьере Шольца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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