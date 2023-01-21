21 января 2023

Германия задумалась о поставках 19 танков Киеву из запасов бундесвера

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В Бундесвере назвали число Leopard 2, которые могут быть переданы ВСУ Фото:
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Бундесвер имеет возможность поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) 19 танков Leopard 2 из собственных запасов. Об этом сообщили источники в ведомстве.

«Всего в Бундесвере имеется 312 танков Leopard 2 различных моделей. Бундесвер мог бы передать Киеву 19 моделей Leopard 2A5 из собственных запасов», — сообщили источники в министерстве, слова которых приводит Der Spiegel.

Ранее правительству ФРГ была направлена заявка на поставку ВСУ 88 танков Leopard, канцлер Германии Олаф Шольц, однако, выступил против этого, передает «Ридус». В связи с этим британский военный аналитик Майкл Кларк по итогам переговоров по вопросу поставок тяжелого вооружения Киеву сделал вывод о том, что Шольц боится России, поскольку всячески избегает передачи Leopard 2. Его нерешительность, по мнению Кларка, приведет Украину к поражению в конфликте.

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Бундесвер имеет возможность поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) 19 танков Leopard 2 из собственных запасов. Об этом сообщили источники в ведомстве. «Всего в Бундесвере имеется 312 танков Leopard 2 различных моделей. Бундесвер мог бы передать Киеву 19 моделей Leopard 2A5 из собственных запасов», — сообщили источники в министерстве, слова которых приводит Der Spiegel. Ранее правительству ФРГ была направлена заявка на поставку ВСУ 88 танков Leopard, канцлер Германии Олаф Шольц, однако, выступил против этого, передает «Ридус». В связи с этим британский военный аналитик Майкл Кларк по итогам переговоров по вопросу поставок тяжелого вооружения Киеву сделал вывод о том, что Шольц боится России, поскольку всячески избегает передачи Leopard 2. Его нерешительность, по мнению Кларка, приведет Украину к поражению в конфликте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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