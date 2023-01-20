Daily Express: cтрах Шольца перед Россией будет стоить Украине армии

Тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Украине говорит о том, что он боится Россию. Это может обернутся для Киева поражением в конфликте. Такое мнение выразил британский военный аналитик Майкл Кларк после переговоров по организации поставок вооружений украинской стороне.
«Нерешительность Германии в одобрении поставок своих основных боевых танков Leopard 2 для использования на Украине может дорого обойтись последней в решающий момент и привести к поражению в конфликте», — заявил Кларк, слова которого предает британское издание Daily Express. Военный аналитик также прямо обратился к Шольцу, обвинив его в «нерешительности» и «страхе перед Россией». По мнению Кларка, мнительность в вопросе поставок Leopard 2 Вооруженным силам Украины (ВСУ) равносильна признанию того, что Москва способна управлять крупной европейской державой.
Ранее британская газета The Telegraph заявила, что исход украинского конфликта зависит от Шольца, поскольку поставка Leopard 2 может оказать влияние на способность армии Украины к контрнаступлению. В целом страны Запада расходятся во мнении относительно того, следует ли организовывать поставки тяжелой техники Киеву. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о наличии «веских причин» не поставлять танки ВСУ, передает RT.
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Тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Украине говорит о том, что он боится Россию. Это может обернутся для Киева поражением в конфликте. Такое мнение выразил британский военный аналитик Майкл Кларк после переговоров по организации поставок вооружений украинской стороне. «Нерешительность Германии в одобрении поставок своих основных боевых танков Leopard 2 для использования на Украине может дорого обойтись последней в решающий момент и привести к поражению в конфликте», — заявил Кларк, слова которого предает британское издание Daily Express. Военный аналитик также прямо обратился к Шольцу, обвинив его в «нерешительности» и «страхе перед Россией». По мнению Кларка, мнительность в вопросе поставок Leopard 2 Вооруженным силам Украины (ВСУ) равносильна признанию того, что Москва способна управлять крупной европейской державой. Ранее британская газета The Telegraph заявила, что исход украинского конфликта зависит от Шольца, поскольку поставка Leopard 2 может оказать влияние на способность армии Украины к контрнаступлению. В целом страны Запада расходятся во мнении относительно того, следует ли организовывать поставки тяжелой техники Киеву. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о наличии «веских причин» не поставлять танки ВСУ, передает RT.