Daily Express: cтрах Шольца перед Россией будет стоить Украине армии

21 января 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

Нерешительность Шольца приведет к уничтожению украинской армии Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Украине говорит о том, что он боится Россию. Это может обернутся для Киева поражением в конфликте. Такое мнение выразил британский военный аналитик Майкл Кларк после переговоров по организации поставок вооружений украинской стороне. «Нерешительность Германии в одобрении поставок своих основных боевых танков Leopard 2 для использования на Украине может дорого обойтись последней в решающий момент и привести к поражению в конфликте», — заявил Кларк, слова которого предает британское издание Daily Express . Военный аналитик также прямо обратился к Шольцу, обвинив его в «нерешительности» и «страхе перед Россией». По мнению Кларка, мнительность в вопросе поставок Leopard 2 Вооруженным силам Украины (ВСУ) равносильна признанию того, что Москва способна управлять крупной европейской державой. Ранее британская газета The Telegraph заявила, что исход украинского конфликта зависит от Шольца, поскольку поставка Leopard 2 может оказать влияние на способность армии Украины к контрнаступлению. В целом страны Запада расходятся во мнении относительно того, следует ли организовывать поставки тяжелой техники Киеву. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о наличии «веских причин» не поставлять танки ВСУ, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Украине говорит о том, что он боится Россию. Это может обернутся для Киева поражением в конфликте. Такое мнение выразил британский военный аналитик Майкл Кларк после переговоров по организации поставок вооружений украинской стороне. «Нерешительность Германии в одобрении поставок своих основных боевых танков Leopard 2 для использования на Украине может дорого обойтись последней в решающий момент и привести к поражению в конфликте», — заявил Кларк, слова которого предает британское издание Daily Express. Военный аналитик также прямо обратился к Шольцу, обвинив его в «нерешительности» и «страхе перед Россией». По мнению Кларка, мнительность в вопросе поставок Leopard 2 Вооруженным силам Украины (ВСУ) равносильна признанию того, что Москва способна управлять крупной европейской державой. Ранее британская газета The Telegraph заявила, что исход украинского конфликта зависит от Шольца, поскольку поставка Leopard 2 может оказать влияние на способность армии Украины к контрнаступлению. В целом страны Запада расходятся во мнении относительно того, следует ли организовывать поставки тяжелой техники Киеву. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о наличии «веских причин» не поставлять танки ВСУ, передает RT.