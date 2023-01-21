CNN: Германия борется с идеей отправки танков на Украину

22 января 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

Германия медлит с отправкой танков на Украину, заявил Люк МакГи Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия не дает странам Европы разрешение на отправку немецких танков из других территорий Европы для помощи Украине. Об этом заявил редактор политического отдела CNN Люк МакГи. «По оценкам экспертов, около 2000 танков Leopard используются в 13 странах Европы, и они все чаще рассматриваются как жизненно важные для военных действий Украины, поскольку конфликт длится уже второй год. Но Берлин должен предоставить этим странам разрешение на реэкспорт танков немецкого производства в Украину, и до сих пор он сопротивлялся призывам сделать это», — заявил Люк МакГи. Автор материала добавил, что канцлер Германии Олаф Шольц настаивал на том, чтобы план поставок танков должен быть согласован со всеми челнами НАТО. Немецкие официальные лица отметили, что ФРГ не одобрит передачу танков Leopard-2, если США не отправит Киеву свои танки. Люк МакГи написал, что долгое согласование отправки танков вызовет раскол в НАТО. Конфликт внутри альянса склонит стран-участниц быть ближе к США, заключил редактор политического отдела. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимра Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием. Немецкий обозреватель Томас Фишер в Der Spiegel отметил, что поставки танков на украину со стороны Германии затянут конфликт в регионе. World Socialist Web Site провел сравнение между поставками танков на Украину со Второй Мировой Войной. В материале отмечается, что Германия направит свои боевые машины против России для того, чтобы отомстить за поражение в войне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Германия не дает странам Европы разрешение на отправку немецких танков из других территорий Европы для помощи Украине. Об этом заявил редактор политического отдела CNN Люк МакГи. «По оценкам экспертов, около 2000 танков Leopard используются в 13 странах Европы, и они все чаще рассматриваются как жизненно важные для военных действий Украины, поскольку конфликт длится уже второй год. Но Берлин должен предоставить этим странам разрешение на реэкспорт танков немецкого производства в Украину, и до сих пор он сопротивлялся призывам сделать это», — заявил Люк МакГи. Автор материала добавил, что канцлер Германии Олаф Шольц настаивал на том, чтобы план поставок танков должен быть согласован со всеми челнами НАТО. Немецкие официальные лица отметили, что ФРГ не одобрит передачу танков Leopard-2, если США не отправит Киеву свои танки. Люк МакГи написал, что долгое согласование отправки танков вызовет раскол в НАТО. Конфликт внутри альянса склонит стран-участниц быть ближе к США, заключил редактор политического отдела. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимра Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием. Немецкий обозреватель Томас Фишер в Der Spiegel отметил, что поставки танков на украину со стороны Германии затянут конфликт в регионе. World Socialist Web Site провел сравнение между поставками танков на Украину со Второй Мировой Войной. В материале отмечается, что Германия направит свои боевые машины против России для того, чтобы отомстить за поражение в войне.