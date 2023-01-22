В правительстве РФ анонсировали выпуск люкс электромобилей Aurus

22 января 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Бренд Aurus получил популярность после того, как им стал пользоваться Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Люксовые автомобили Aurus отечественного производства планируется выпускать в электрической версии. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. «Мы популяризируем российский автомобиль, Правительство Российской Федерации оснащено „Аурусами“. Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками», — рассказала Абрамченко в интервью РИА Новости. Aurus стали собирать заявки от частных клиентов в марте 2020 года. Всего было зарегистрировано свыше 700 предзаказов. Популярность марка получила после того, как ей стал пользоваться президент России Владимир Путин. С 2021 года в России введется разработка электромобиля под тем же брендом.

Люксовые автомобили Aurus отечественного производства планируется выпускать в электрической версии. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. «Мы популяризируем российский автомобиль, Правительство Российской Федерации оснащено „Аурусами“. Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками», — рассказала Абрамченко в интервью РИА Новости. Aurus стали собирать заявки от частных клиентов в марте 2020 года. Всего было зарегистрировано свыше 700 предзаказов. Популярность марка получила после того, как ей стал пользоваться президент России Владимир Путин. С 2021 года в России введется разработка электромобиля под тем же брендом.