Правительство РФ утвердило ставку 0,1% по программе «Сельская ипотека»

22 января 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Для россиян снизили ставку по ипотечной программе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российское правительство снизило ставку по программе «Сельская ипотека» до 0,1%. Об этом сообщила пресс-служба кабмина России. Кредитный продукт позволяет купить или построить дом на сельских территориях приграничных муниципальных образований. «Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы. Текст заявления приводит РИА Новости. Программа «Сельская ипотека» начала действовать в России в 2020-м году. А в августе 2022 года она была продлена бессрочно. В пресс-службе кабмина РФ отметили, что благодаря такой ипотеке россияне смогли построить более шести миллионов квадратных метров жилья.

Российское правительство снизило ставку по программе «Сельская ипотека» до 0,1%. Об этом сообщила пресс-служба кабмина России. Кредитный продукт позволяет купить или построить дом на сельских территориях приграничных муниципальных образований. «Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы. Текст заявления приводит РИА Новости. Программа «Сельская ипотека» начала действовать в России в 2020-м году. А в августе 2022 года она была продлена бессрочно. В пресс-службе кабмина РФ отметили, что благодаря такой ипотеке россияне смогли построить более шести миллионов квадратных метров жилья.