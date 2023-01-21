Курганцы, недовольные транспортной реформой, напишут обращение в мэрию

22 января 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

В ТОС «Черемухово» провели собрание недовольных транспортной реформой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В ТОС «Черемухово» намерены составить обращение к главе Кургана Елене Ситниковой с предложениями, касающимися транспортной реформы. Об этом заявил председатель ТОС Степан Кормин на общем собрании собственников, которое прошло в это воскресенье в местном ДК. Жители обсудили, как поменять маршруты автобусов из микрорайона в центр города. Они недовольны долгим ожиданием транспорта и тем, что им теперь нужно ездить с пересадками. «На неделе общественная группа от ТОС встречалась с представителями администрации. По итогу встречи составим обращение к главе Кургана», — рассказал председатель ТОС корреспонденту 45.RU. «Мы разработали предложения — непосредственно 18-й маршрут продлить до „Корвета“. У нас очень много студентов, рабочего класса, который работает на КМЗ, на „Корвете“, на арматурном, который там открывается. У нас очень много студентов КГУ, КТК, железнодорожный техникум, и никому не выгодно пересаживаться, и возчику не выгодно», — озвучил предложение один из жителей микрорайона. На собрание ТОСа «Черемухово» пришли более двухсот человек. По словам жителей микрорайона, после начала транспортной реформы им стало труднее ездить на работу в центр и приезжать оттуда. Ранее жители Черемухово попросили чиновников снова проверить работу новых маршрутов. Курганцы сообщали, что автобус из центра в микрорайон пришлось ждать больше часа. По итогам предыдущих проверок в мэрии ответили, что количество автобусов и интервал их движения «соответствуют пассажиропотоку на этом направлении». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ТОС «Черемухово» намерены составить обращение к главе Кургана Елене Ситниковой с предложениями, касающимися транспортной реформы. Об этом заявил председатель ТОС Степан Кормин на общем собрании собственников, которое прошло в это воскресенье в местном ДК. Жители обсудили, как поменять маршруты автобусов из микрорайона в центр города. Они недовольны долгим ожиданием транспорта и тем, что им теперь нужно ездить с пересадками. «На неделе общественная группа от ТОС встречалась с представителями администрации. По итогу встречи составим обращение к главе Кургана», — рассказал председатель ТОС корреспонденту 45.RU. «Мы разработали предложения — непосредственно 18-й маршрут продлить до „Корвета“. У нас очень много студентов, рабочего класса, который работает на КМЗ, на „Корвете“, на арматурном, который там открывается. У нас очень много студентов КГУ, КТК, железнодорожный техникум, и никому не выгодно пересаживаться, и возчику не выгодно», — озвучил предложение один из жителей микрорайона. На собрание ТОСа «Черемухово» пришли более двухсот человек. По словам жителей микрорайона, после начала транспортной реформы им стало труднее ездить на работу в центр и приезжать оттуда. Ранее жители Черемухово попросили чиновников снова проверить работу новых маршрутов. Курганцы сообщали, что автобус из центра в микрорайон пришлось ждать больше часа. По итогам предыдущих проверок в мэрии ответили, что количество автобусов и интервал их движения «соответствуют пассажиропотоку на этом направлении».