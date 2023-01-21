В Челябинске арестован водитель маршрутки, насмерть сбивший пенсионерку

22 января 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

В суде решили, что мужчина может скрыться от следствия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Суд в Челябинске арестовал 35-летнего водителя, который за рулем маршрутки насмерть сбил пенсионерку. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области. «Обвиняемый не имеет постоянной регистрации на территории РФ, официально не трудоустроен, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, имеет гражданство иностранного государства. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 20 марта», — уточнили в ведомстве. Мужчине вменяют часть 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) ДТП произошло 20 января у дома №80 по улице Новороссийская. Водитель маршрутного такси сбил женщину 1949 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он сразу был задержан. Мужчина приехал из Киргизии. В Челябинске имеет временную регистрацию.

Суд в Челябинске арестовал 35-летнего водителя, который за рулем маршрутки насмерть сбил пенсионерку. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области. «Обвиняемый не имеет постоянной регистрации на территории РФ, официально не трудоустроен, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, имеет гражданство иностранного государства. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 20 марта», — уточнили в ведомстве. Мужчине вменяют часть 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) ДТП произошло 20 января у дома №80 по улице Новороссийская. Водитель маршрутного такси сбил женщину 1949 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он сразу был задержан. Мужчина приехал из Киргизии. В Челябинске имеет временную регистрацию.