В Челябинске арестован водитель маршрутки, насмерть сбивший пенсионерку

Суд в Челябинске арестовал 35-летнего водителя, который за рулем маршрутки насмерть сбил пенсионерку. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.
«Обвиняемый не имеет постоянной регистрации на территории РФ, официально не трудоустроен, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, имеет гражданство иностранного государства. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 20 марта», — уточнили в ведомстве. Мужчине вменяют часть 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)
ДТП произошло 20 января у дома №80 по улице Новороссийская. Водитель маршрутного такси сбил женщину 1949 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он сразу был задержан. Мужчина приехал из Киргизии. В Челябинске имеет временную регистрацию.
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