В Челябинске на водителя маршрутки, насмерть сбившего пенсионерку, завели дело

На водителя также составили четыре протокола по административным статьям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция в Челябинске возбудила уголовное дело в отношении 36-летнего водителя маршрутки, который насмерть сбил 76-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Следователями УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека). Также в отношении водителя составлено четыре административных протокола, в том числе за управление технически неисправным автобусом», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что водитель отправлен в изолятор временного содержания. Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

ДТП случилось 20 января возле дома по улице Новороссийская, 80. Водитель маршрутного «ПАЗа» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что в Челябинске на перекрестке улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта маршрутка наехала на пешехода, который в результате получил травмы. На водителя завели административное дело.