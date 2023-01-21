В Нижневартовске жильцы вызвали МЧС в дом, где рядом взорвался газ. Фото, видео

В Нижневартовске жильцы обнаружили трещины в несущих стенах дома, где рядом взорвался газ, и вызвали спасателей

22 января 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Жильцы вызвали МЧС из-за боязни обрушения дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске жители дома на улице Мира, 8а вызвали спасателей из-за обнаружения множества новых трещин, в том числе в несущих стенах и балке, которая поддерживает арки, соединяющие здание с разрушенной от взрыва газа пятиэтажке. Один из жильцов сообщил URA.RU на условиях анонимности, что они попросили соседей вынести все вещи из комнат в арках из-за угрозы обрушения. «Днем мы обнаружили крупную трещину в арке. Кроме того, в парикмахерской на первом этаже появились новые трещины, которые не были отмечены маячками. Вызвали спасателей и работников управляющей компании, обратились к соседям с просьбой освободить комнаты в арках от мебели не входить в них — до результатов экспертизы еще далеко, и мы боимся, что перекрытия не выдержат», — сообщил житель дома. По словам собеседника агентства, во время осмотра они столкнулись с непониманием со стороны сотрудников ЖЭУ. «Нам начали говорить, что трещины были. Мы с трудом настояли на осмотре парикмахерской, хозяйка которой нашла большую трещину в несущей стене. Новые разрушения мы фиксируем каждый день, и на выявленных сегодня — тех, из-за которых мы и вызвали спасателей — нет маячков», — утверждает инсайдер. Разрушенный дом на Мира, 6а, где 4 декабря взорвался баллон с газом, соединен комнатами в арках с двумя пятиэтажками с двух сторон: Мира, 8, а и Мира, 4а — и, по сути, представляют единый конгломерат зданий с общей крышей. Жители неоднократно жаловались на появление новых трещин и фиксировали их появление на фото и видео. Ранее URA.RU писало, что рядом с пятиэтажкой на Мира, 8а обвалился грунт. Мэрия Нижневартовска сообщила, что причина появления ямы — подмыв почвы из-за перелива канализации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске жители дома на улице Мира, 8а вызвали спасателей из-за обнаружения множества новых трещин, в том числе в несущих стенах и балке, которая поддерживает арки, соединяющие здание с разрушенной от взрыва газа пятиэтажке. Один из жильцов сообщил URA.RU на условиях анонимности, что они попросили соседей вынести все вещи из комнат в арках из-за угрозы обрушения. «Днем мы обнаружили крупную трещину в арке. Кроме того, в парикмахерской на первом этаже появились новые трещины, которые не были отмечены маячками. Вызвали спасателей и работников управляющей компании, обратились к соседям с просьбой освободить комнаты в арках от мебели не входить в них — до результатов экспертизы еще далеко, и мы боимся, что перекрытия не выдержат», — сообщил житель дома. По словам собеседника агентства, во время осмотра они столкнулись с непониманием со стороны сотрудников ЖЭУ. «Нам начали говорить, что трещины были. Мы с трудом настояли на осмотре парикмахерской, хозяйка которой нашла большую трещину в несущей стене. Новые разрушения мы фиксируем каждый день, и на выявленных сегодня — тех, из-за которых мы и вызвали спасателей — нет маячков», — утверждает инсайдер. Разрушенный дом на Мира, 6а, где 4 декабря взорвался баллон с газом, соединен комнатами в арках с двумя пятиэтажками с двух сторон: Мира, 8, а и Мира, 4а — и, по сути, представляют единый конгломерат зданий с общей крышей. Жители неоднократно жаловались на появление новых трещин и фиксировали их появление на фото и видео. Ранее URA.RU писало, что рядом с пятиэтажкой на Мира, 8а обвалился грунт. Мэрия Нижневартовска сообщила, что причина появления ямы — подмыв почвы из-за перелива канализации.