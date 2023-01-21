21 января 2023
20 января 2023

В ЯНАО при столкновении иномарки с КАМАЗом погиб пассажир. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, прицеп, камаз, светофор, грузовая машина
В ЯНАО погиб пассажир иномарки, водитель которой врезался в КАМАЗ Фото:

На автодороге «Сургут-Салехард» Renault Duster столкнулся с грузовиком КАМАЗ. В результате происшествия погиб пассажир иномарки, водитель госпитализирован, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала».

«На 284-м километре автодороги „Сургут -Салехард“ произошло столкновение автомобиля КАМАЗ и Renault Duster. В результате ДТП водитель иномарки доставлен в ЦГБ, пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Причины происшествия выясняются. Автоинспекция ЯНАО призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО погибли два человека при столкновении иномарки с манипулятором. Ранее, один человек погиб, врезавшись в инкассаторский автомобиль.

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На автодороге «Сургут-Салехард» Renault Duster столкнулся с грузовиком КАМАЗ. В результате происшествия погиб пассажир иномарки, водитель госпитализирован, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала». «На 284-м километре автодороги „Сургут -Салехард“ произошло столкновение автомобиля КАМАЗ и Renault Duster. В результате ДТП водитель иномарки доставлен в ЦГБ, пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Причины происшествия выясняются. Автоинспекция ЯНАО призывает водителей соблюдать правила дорожного движения. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО погибли два человека при столкновении иномарки с манипулятором. Ранее, один человек погиб, врезавшись в инкассаторский автомобиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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