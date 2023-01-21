В ЯНАО при столкновении иномарки с КАМАЗом погиб пассажир. Фото

22 января 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

В ЯНАО погиб пассажир иномарки, водитель которой врезался в КАМАЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На автодороге «Сургут-Салехард» Renault Duster столкнулся с грузовиком КАМАЗ. В результате происшествия погиб пассажир иномарки, водитель госпитализирован, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала». «На 284-м километре автодороги „Сургут -Салехард“ произошло столкновение автомобиля КАМАЗ и Renault Duster. В результате ДТП водитель иномарки доставлен в ЦГБ, пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Причины происшествия выясняются. Автоинспекция ЯНАО призывает водителей соблюдать правила дорожного движения. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО погибли два человека при столкновении иномарки с манипулятором. Ранее, один человек погиб, врезавшись в инкассаторский автомобиль. Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала» Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала»

На автодороге «Сургут-Салехард» Renault Duster столкнулся с грузовиком КАМАЗ. В результате происшествия погиб пассажир иномарки, водитель госпитализирован, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала». «На 284-м километре автодороги „Сургут -Салехард“ произошло столкновение автомобиля КАМАЗ и Renault Duster. В результате ДТП водитель иномарки доставлен в ЦГБ, пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Причины происшествия выясняются. Автоинспекция ЯНАО призывает водителей соблюдать правила дорожного движения. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО погибли два человека при столкновении иномарки с манипулятором. Ранее, один человек погиб, врезавшись в инкассаторский автомобиль.