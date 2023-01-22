Арестович оценил планы России провести «изящную» спецоперацию

23 января 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

ВС РФ в первые пять дней СВО предлагали сопротивляющимся сдаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российская спецоперация на Украине вначале была «изящной», так как не наносила никакого ущерба. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Такая изящная, красивая, молниеносная спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, ликвидировали немногих сопротивляющихся», — заявил Арестович в интервью журналисту и политологу Юрию Романенко. Видеозапись опубликовал telegram-канал «Пул N3». Он подчеркнул, что ВС РФ проводили СВО первые пять дней на информационном уровне, предлагая сопротивляющимся сдаться. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как заявлял президент России Владимир Путин, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. После ее начала многие страны стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами. По словам Арестовича, киевский режим упустил возможность одержать победу в конфликте, сейчас он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией.

Российская спецоперация на Украине вначале была «изящной», так как не наносила никакого ущерба. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Такая изящная, красивая, молниеносная спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, ликвидировали немногих сопротивляющихся», — заявил Арестович в интервью журналисту и политологу Юрию Романенко. Видеозапись опубликовал telegram-канал «Пул N3». Он подчеркнул, что ВС РФ проводили СВО первые пять дней на информационном уровне, предлагая сопротивляющимся сдаться. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как заявлял президент России Владимир Путин, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. После ее начала многие страны стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами. По словам Арестовича, киевский режим упустил возможность одержать победу в конфликте, сейчас он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией.