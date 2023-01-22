Главный курганский нарколог рассказал, какие проблемы ждут алкоголиков

Главный курганский нарколог заявил, что алкоголиков ждет бессонница

23 января 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Нарколог напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный нарколог Курганской области Павел Подорванов заявил, что люди во время второй стадии алкоголизма страдают бессонницей. Комментарий Подорванова размещен на сайте Медицинского информационно-аналитического центра Курганской области. «Есть три стадии алкогольной зависимости: первая — психическая, вторая — физическая и третья — конечная стадия, когда уже происходит распад личности. <…> Во время второй стадии организм требует дозу алкоголя, у пьющего может портиться настроение, появляется апатия, слабость, тремор конечностей, бессонница, раздражительность. Психологически человеку тяжело, он начинает пить больше», — сообщил Подорванов. Он рассказал, что во время первой стадии у человека появляется патологическое влечение к алкоголю, а на последней больной может пьянеть даже от маленькой дозы алкоголя. По словам Подорванова, употребление алкоголя увеличивает риск развития рака. Также спирт плохо влияет на желудок, кишечник, поджелудочную железу и почки. Подорванов добавил, что красное лицо, тошнота, снижение концентрации внимания и зрения — знаки, что алкоголь отравляет организм. Нарколог считает, что лучший способ с детства избежать алкогольной зависимости — пример родителей, которые ведут здоровый образ жизни. Ранее Подорванов советовал провести новогодние праздники без алкоголя, так как безопасной дозы алкоголя не существует. Нарколог, как минимум, просил местных жителей не пить дешевый алкоголь. Также Подорванов рекомендовал никогда не опохмеляться, чтобы не стать хроническим алкоголиком. В 2022 году Курганская область вошла топ-3 самых пьющих регионов. Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что в статистику были включены не только болеющие, но и лица из группы риска и выздоравливающие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный нарколог Курганской области Павел Подорванов заявил, что люди во время второй стадии алкоголизма страдают бессонницей. Комментарий Подорванова размещен на сайте Медицинского информационно-аналитического центра Курганской области. «Есть три стадии алкогольной зависимости: первая — психическая, вторая — физическая и третья — конечная стадия, когда уже происходит распад личности. <…> Во время второй стадии организм требует дозу алкоголя, у пьющего может портиться настроение, появляется апатия, слабость, тремор конечностей, бессонница, раздражительность. Психологически человеку тяжело, он начинает пить больше», — сообщил Подорванов. Он рассказал, что во время первой стадии у человека появляется патологическое влечение к алкоголю, а на последней больной может пьянеть даже от маленькой дозы алкоголя. По словам Подорванова, употребление алкоголя увеличивает риск развития рака. Также спирт плохо влияет на желудок, кишечник, поджелудочную железу и почки. Подорванов добавил, что красное лицо, тошнота, снижение концентрации внимания и зрения — знаки, что алкоголь отравляет организм. Нарколог считает, что лучший способ с детства избежать алкогольной зависимости — пример родителей, которые ведут здоровый образ жизни. Ранее Подорванов советовал провести новогодние праздники без алкоголя, так как безопасной дозы алкоголя не существует. Нарколог, как минимум, просил местных жителей не пить дешевый алкоголь. Также Подорванов рекомендовал никогда не опохмеляться, чтобы не стать хроническим алкоголиком. В 2022 году Курганская область вошла топ-3 самых пьющих регионов. Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что в статистику были включены не только болеющие, но и лица из группы риска и выздоравливающие.