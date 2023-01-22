В дело задержанного ФСБ вице-мэра Магнитогорска добавили еще один эпизод взятки

Дмитрий Гаврилов находится в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU

В уголовное дело в отношении вице-мэра Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрия Гаврилова добавили еще один эпизод взятки. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, Гаврилова с подельником уличили в получении отката на сумму 5 млн рублей.

«Гаврилов и Кравченко с июня 2020 года до конца 2021 года получили от Бондаренко взятку в сумме 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч 6. ст. 290 УК РФ», — сообщил источник.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

Гаврилова задержали в сентябре 2022 года. С ним также были задержаны директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Денис Кравченко и экс-директор фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергей Бондаренко. Первых двух суд отправил в СИЗО, а Бандаренко под домашний арест. Следствие считает, что Гаврилов и Кравченко за определенную сумму способствовали получению контрактов фирмой Бондаренко.