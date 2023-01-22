В курганском городе увеличили траты на зарплаты чиновникам

23 января 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

На зарплаты чиновникам в Шадринске на 2023 год выделили 34,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Шадринска в 2023 году потратят 34,5 млн рублей на зарплаты чиновников. Это на 2,2 млн рублей больше, чем в 2022 году. Об этом URA.RU сообщили в администрации города Шадринска. «На функционирование администрации в 2023 году предусмотрено 34 млн 552 тысячи рублей, в прошлом году сумма составила 32,3 млн рублей», — сообщает управляющий делами мэрии Шадринска Сергей Сорокин. Он отметил, что увеличение расходов связано с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ), расходов на коммунальные платежи и содержание здания административных помещений и автотранспорта. По данным регионального департамента экономического развития, предпринимательства и торговли, с 1 января 2023 года МРОТ в Курганской области установлен на уровне 18 678 рублей 30 копеек с учетом уральского коэффициента. МРОТ по стране составляет 16 242 рубля. На зарплату главе города Антону Мокану из бюджета выделен 1 млн 950 тысяч рублей. Сорокин отметил, что размер его заработной платы остался на уровне 2022 года. Общие расходы городского бюджета планируются в размере 2,5 млрд рублей. До этого URA.RU писало, что начальник административно-технической инспекции Шадринска Анатолий Шахов сравнил размер своей премии и премии Мокана. Он сказал, что в конце 2022 года получил премию в 1149 рублей, а мэр Шадринска — 172 тысячи рублей. После этого заявления перед Новым Годом Шахов написал заявление на увольнение по собственному желанию. По его словам, на это повлияли «некоторые обстоятельства». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В администрации Шадринска в 2023 году потратят 34,5 млн рублей на зарплаты чиновников. Это на 2,2 млн рублей больше, чем в 2022 году. Об этом URA.RU сообщили в администрации города Шадринска. «На функционирование администрации в 2023 году предусмотрено 34 млн 552 тысячи рублей, в прошлом году сумма составила 32,3 млн рублей», — сообщает управляющий делами мэрии Шадринска Сергей Сорокин. Он отметил, что увеличение расходов связано с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ), расходов на коммунальные платежи и содержание здания административных помещений и автотранспорта. По данным регионального департамента экономического развития, предпринимательства и торговли, с 1 января 2023 года МРОТ в Курганской области установлен на уровне 18 678 рублей 30 копеек с учетом уральского коэффициента. МРОТ по стране составляет 16 242 рубля. На зарплату главе города Антону Мокану из бюджета выделен 1 млн 950 тысяч рублей. Сорокин отметил, что размер его заработной платы остался на уровне 2022 года. Общие расходы городского бюджета планируются в размере 2,5 млрд рублей. До этого URA.RU писало, что начальник административно-технической инспекции Шадринска Анатолий Шахов сравнил размер своей премии и премии Мокана. Он сказал, что в конце 2022 года получил премию в 1149 рублей, а мэр Шадринска — 172 тысячи рублей. После этого заявления перед Новым Годом Шахов написал заявление на увольнение по собственному желанию. По его словам, на это повлияли «некоторые обстоятельства».