Курганский чиновник, сравнивший премию мэра со своей, уволен с должности

18 января 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Экс-начальник АТИ Шадринска Анатолий Шахов пойдет в политику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник административно-технической инспекции города Шадринска Курганской области Анатолий Шахов уволен с должности по собственному желанию. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Шахов. «Я написал заявление об увольнении по собственному желанию перед Новым годом. Считаю, что свою работу выполнял достойно. Все показатели по итогам 2022 года у меня превышали показатели предыдущего года. Так, было составлено 400 административных материалов, это на сотню больше, чем в предыдущем году. Всем вовремя даны ответы, по каждой жалобе выезжали на место, разбирались. Летом я был премирован, получил грамоту ко Дню строителя за успешное выполнение задач. Для меня это была любимая работа, на которую я ходил с удовольствием», — рассказал Шахов, отметив, что ему пришлось уволиться по некоторым обстоятельствам. Дальнейшую свою деятельность Шахов намерен связать с политической работой в ЛДПР. Супруга теперь уже бывшего чиновника Анна Шахова является координатором шадринского отделения партии. Ранее она поднимала проблему водоснабжения части Нового поселка Шадринска, а также восстановления водоснабжения дома вдовы ветерана боевых действий в Афганистане, на которую обратил внимание депутат Госдумы Ярослав Нилов. Анатолий Шахов планирует добиваться решения проблемы с приостановкой ремонта мостов в Шадринске. По словам Шахова, пока его должность в мэрии вакантна. На сайте администрации Шадринска данных об исполняющем обязанности начальника АТИ не указано. URA.RU писало, что курганский чиновник сравнил премию мэра со своей. Начальник АТИ Анатолий Шахов написал, что, работая в команде администрации города Шадринска, получил премию по итогам 2022 года — 1149 рублей, а мэр Шадринска Антон Мокан — 172000 рублей. В Шадринске подыскивают кандидатов на должность начальника АТИ скрин: www.shadrinsk-city.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник административно-технической инспекции города Шадринска Курганской области Анатолий Шахов уволен с должности по собственному желанию. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Шахов. «Я написал заявление об увольнении по собственному желанию перед Новым годом. Считаю, что свою работу выполнял достойно. Все показатели по итогам 2022 года у меня превышали показатели предыдущего года. Так, было составлено 400 административных материалов, это на сотню больше, чем в предыдущем году. Всем вовремя даны ответы, по каждой жалобе выезжали на место, разбирались. Летом я был премирован, получил грамоту ко Дню строителя за успешное выполнение задач. Для меня это была любимая работа, на которую я ходил с удовольствием», — рассказал Шахов, отметив, что ему пришлось уволиться по некоторым обстоятельствам. Дальнейшую свою деятельность Шахов намерен связать с политической работой в ЛДПР. Супруга теперь уже бывшего чиновника Анна Шахова является координатором шадринского отделения партии. Ранее она поднимала проблему водоснабжения части Нового поселка Шадринска, а также восстановления водоснабжения дома вдовы ветерана боевых действий в Афганистане, на которую обратил внимание депутат Госдумы Ярослав Нилов. Анатолий Шахов планирует добиваться решения проблемы с приостановкой ремонта мостов в Шадринске. По словам Шахова, пока его должность в мэрии вакантна. На сайте администрации Шадринска данных об исполняющем обязанности начальника АТИ не указано. URA.RU писало, что курганский чиновник сравнил премию мэра со своей. Начальник АТИ Анатолий Шахов написал, что, работая в команде администрации города Шадринска, получил премию по итогам 2022 года — 1149 рублей, а мэр Шадринска Антон Мокан — 172000 рублей.