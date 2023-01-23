Ректор РАНХиГС покинул должность из-за состояния здоровья

23 января 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Владимир Мау был ректором РАНХиГС с 2010 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау уволился из-за состояния здоровья. Об этом рассказали в правительстве РФ. «Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», — сообщается на сайте правительства . Исполняющим обязанности вместо него стал Алексей Комиссаров. Мау является экономистом. С 2002 года он был ректором Академии народного хозяйства при правительстве, затем в 2010 году ее объединили с РАХиГС. У Мау осталась должность ректора. Мау был фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое возбудили против бывшего замминистра посвящения РФ Марины Раковой, передает РАПСИ. Его задержали в июне по подозрению в хищении денег у вуза. Мау был единственным участником дела, который не признал вину и отказался компенсировать ущерб. В октябре СМИ сообщили, что суд прекратил уголовное преследование ректора, сообщает телеканал 360.

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау уволился из-за состояния здоровья. Об этом рассказали в правительстве РФ. «Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», — сообщается на сайте правительства. Исполняющим обязанности вместо него стал Алексей Комиссаров. Мау является экономистом. С 2002 года он был ректором Академии народного хозяйства при правительстве, затем в 2010 году ее объединили с РАХиГС. У Мау осталась должность ректора. Мау был фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое возбудили против бывшего замминистра посвящения РФ Марины Раковой, передает РАПСИ. Его задержали в июне по подозрению в хищении денег у вуза. Мау был единственным участником дела, который не признал вину и отказался компенсировать ущерб. В октябре СМИ сообщили, что суд прекратил уголовное преследование ректора, сообщает телеканал 360.