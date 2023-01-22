22 января 2023
21 января 2023

В Пермском крае ЧВК «Вагнер» нужны водители и экскаваторщики

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ЧВК «Вагнер» обещает кандидатам достойное финансовое вознаграждение Фото:
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В Пермском крае частная военная компания «Вагнер» открыла набор кандидатов, имеющих гражданские специальности. В группе «ЧВК „Вагнер“ Пермский край» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что требуются водители грузовиков, трактористы и бульдозеристы.

«В ЧВК „Вагнер“ требуются квалифицированные специалисты: водители категорий С, СЕ; механики-водители на гусеничную технику; бульдозеристы; экскаваторщики на колесную и на гусеничную технику. Возраст: от 22 до 50 лет. Требуется опыт работы», — указано в группе.

Компания обещает «достойное и честное финансовое вознаграждение». Где именно предстоит работать специалистам, не уточняется. В 2022 году указанная ЧВК набирала в Прикамье слесарей, сварщиков, механиков и токарей. Также в частную военную компанию «Вагнер» требовались врачи и медицинский персонал для работы в зоне проведения спецоперации. Кандидатам за месяц работы обещали платить до 500 тысяч рублей.

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В Пермском крае частная военная компания «Вагнер» открыла набор кандидатов, имеющих гражданские специальности. В группе «ЧВК „Вагнер“ Пермский край» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что требуются водители грузовиков, трактористы и бульдозеристы. «В ЧВК „Вагнер“ требуются квалифицированные специалисты: водители категорий С, СЕ; механики-водители на гусеничную технику; бульдозеристы; экскаваторщики на колесную и на гусеничную технику. Возраст: от 22 до 50 лет. Требуется опыт работы», — указано в группе. Компания обещает «достойное и честное финансовое вознаграждение». Где именно предстоит работать специалистам, не уточняется. В 2022 году указанная ЧВК набирала в Прикамье слесарей, сварщиков, механиков и токарей. Также в частную военную компанию «Вагнер» требовались врачи и медицинский персонал для работы в зоне проведения спецоперации. Кандидатам за месяц работы обещали платить до 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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