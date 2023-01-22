22 января 2023
21 января 2023

Пермскому министру добавили обязанностей после рокировок в правительстве

Пермские власти пока не планируют искать нового главного архитектора
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания Пермского края 17 июня 2021 г. Пермь, ведерникова лариса
Функционалом главного архитектора займется минимущество Ларисы Ведерниковой Фото:

Правительство Пермского края пока не планирует объявлять конкурс по выбору нового главного архитектора региона, сообщает источник в политэлитах региона. Функционал, который выполнял Артем Габдрахманов, будет сосредоточен в руках главы минимущества Ларисы Ведерниковой. Габдрахманов с 23 января приступил к выполнению обязанностей главы пермского минстроя.

«Пока круг претендентов на должность главного архитектора не определен. До этого времени выполнять эти функции будет министерство имущества и градостроительной деятельности», — отметил источник.

В пресс-службе правительства URA.RU подтвердили информацию. О рокировках в пермском кабмине агентство сообщало 20 января.

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Правительство Пермского края пока не планирует объявлять конкурс по выбору нового главного архитектора региона, сообщает источник в политэлитах региона. Функционал, который выполнял Артем Габдрахманов, будет сосредоточен в руках главы минимущества Ларисы Ведерниковой. Габдрахманов с 23 января приступил к выполнению обязанностей главы пермского минстроя. «Пока круг претендентов на должность главного архитектора не определен. До этого времени выполнять эти функции будет министерство имущества и градостроительной деятельности», — отметил источник. В пресс-службе правительства URA.RU подтвердили информацию. О рокировках в пермском кабмине агентство сообщало 20 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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