Пермскому министру добавили обязанностей после рокировок в правительстве

Пермские власти пока не планируют искать нового главного архитектора

Функционалом главного архитектора займется минимущество Ларисы Ведерниковой Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Правительство Пермского края пока не планирует объявлять конкурс по выбору нового главного архитектора региона, сообщает источник в политэлитах региона. Функционал, который выполнял Артем Габдрахманов, будет сосредоточен в руках главы минимущества Ларисы Ведерниковой. Габдрахманов с 23 января приступил к выполнению обязанностей главы пермского минстроя.

«Пока круг претендентов на должность главного архитектора не определен. До этого времени выполнять эти функции будет министерство имущества и градостроительной деятельности», — отметил источник.

В пресс-службе правительства URA.RU подтвердили информацию. О рокировках в пермском кабмине агентство сообщало 20 января.