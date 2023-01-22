Свердловские школьники изготовили окопные свечи для участников спецоперации на Украине. Видео

23 января 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Школьники из Талицы изготовили свечи для участников СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ученики 9 класса МКОУ «Талицкая СОШ №4» (Свердловская область) изготовили окопные свечи для участников спецоперации. Для их изготовления школьники использовали жестяные банки. «Утро понедельника для учеников 9 „г“ класса МКОУ „Талицкая СОШ №4“ началось с изготовления окопных свечей. Для их изготовления необходимы жестяные банки, картон и парафин. Горит такая свеча порядка восьми часов, и остается теплой в течение 6 часов. Такие свечи используются солдатами для обогрева и приготовления пищи. В феврале школа планирует отправить комплект из 100 свечей в составе гуманитарного груза солдатам на передовую», — пишет telegram-канал «Типичная Талица». Ранее URA.RU сообщало, что участники спецоперации получили письма свердловских детей. Письма написали юные жители Кушвы.

Ученики 9 класса МКОУ «Талицкая СОШ №4» (Свердловская область) изготовили окопные свечи для участников спецоперации. Для их изготовления школьники использовали жестяные банки. «Утро понедельника для учеников 9 „г“ класса МКОУ „Талицкая СОШ №4“ началось с изготовления окопных свечей. Для их изготовления необходимы жестяные банки, картон и парафин. Горит такая свеча порядка восьми часов, и остается теплой в течение 6 часов. Такие свечи используются солдатами для обогрева и приготовления пищи. В феврале школа планирует отправить комплект из 100 свечей в составе гуманитарного груза солдатам на передовую», — пишет telegram-канал «Типичная Талица». Ранее URA.RU сообщало, что участники спецоперации получили письма свердловских детей. Письма написали юные жители Кушвы.