Ученики 9 класса МКОУ «Талицкая СОШ №4» (Свердловская область) изготовили окопные свечи для участников спецоперации. Для их изготовления школьники использовали жестяные банки.
«Утро понедельника для учеников 9 „г“ класса МКОУ „Талицкая СОШ №4“ началось с изготовления окопных свечей. Для их изготовления необходимы жестяные банки, картон и парафин. Горит такая свеча порядка восьми часов, и остается теплой в течение 6 часов. Такие свечи используются солдатами для обогрева и приготовления пищи. В феврале школа планирует отправить комплект из 100 свечей в составе гуманитарного груза солдатам на передовую», — пишет telegram-канал «Типичная Талица».
Ранее URA.RU сообщало, что участники спецоперации получили письма свердловских детей. Письма написали юные жители Кушвы.
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