22 января 2023

Свердловские школьники изготовили окопные свечи для участников спецоперации на Украине. Видео

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Школьники из Талицы изготовили свечи для участников СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ученики 9 класса МКОУ «Талицкая СОШ №4» (Свердловская область) изготовили окопные свечи для участников спецоперации. Для их изготовления школьники использовали жестяные банки.

«Утро понедельника для учеников 9 „г“ класса МКОУ „Талицкая СОШ №4“ началось с изготовления окопных свечей. Для их изготовления необходимы жестяные банки, картон и парафин. Горит такая свеча порядка восьми часов, и остается теплой в течение 6 часов. Такие свечи используются солдатами для обогрева и приготовления пищи. В феврале школа планирует отправить комплект из 100 свечей в составе гуманитарного груза солдатам на передовую», — пишет telegram-канал «Типичная Талица».

Ранее URA.RU сообщало, что участники спецоперации получили письма свердловских детей. Письма написали юные жители Кушвы.

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Ученики 9 класса МКОУ «Талицкая СОШ №4» (Свердловская область) изготовили окопные свечи для участников спецоперации. Для их изготовления школьники использовали жестяные банки. «Утро понедельника для учеников 9 „г“ класса МКОУ „Талицкая СОШ №4“ началось с изготовления окопных свечей. Для их изготовления необходимы жестяные банки, картон и парафин. Горит такая свеча порядка восьми часов, и остается теплой в течение 6 часов. Такие свечи используются солдатами для обогрева и приготовления пищи. В феврале школа планирует отправить комплект из 100 свечей в составе гуманитарного груза солдатам на передовую», — пишет telegram-канал «Типичная Талица». Ранее URA.RU сообщало, что участники спецоперации получили письма свердловских детей. Письма написали юные жители Кушвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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