Эстония отдает Украине все 155-мм гаубицы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
ВСУ получат военную помощь от Эстонии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Эстония отправит Украине все свои 155-мм гаубицы, а также тысячи артиллерийских снарядов и сотни противотанковых гранатометов. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

«Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине и хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в боевых действиях», — сказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск. Информацию приводит Генштаб ВСУ в соцсети.

Также украинская армия получит тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сотни противотанковых гранатометов М2 «Карл-Густаф» с боеприпасами и средства поддержки артиллерии. Эстония передаст военную помощь объемом более 1% своего ВВП.

Украина получает военную помощь от стран Запад из-за конфликта с Россией. Киев ожидает получить немецкие танки Leopard, но западные страны пока расходятся во мнении о необходимости поставок. В Германии заявили, что не против, если третьи страны отправят Украине танки Leopard.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эстония отправит Украине все свои 155-мм гаубицы, а также тысячи артиллерийских снарядов и сотни противотанковых гранатометов. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. «Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине и хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в боевых действиях», — сказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск. Информацию приводит Генштаб ВСУ в соцсети. Также украинская армия получит тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сотни противотанковых гранатометов М2 «Карл-Густаф» с боеприпасами и средства поддержки артиллерии. Эстония передаст военную помощь объемом более 1% своего ВВП. Украина получает военную помощь от стран Запад из-за конфликта с Россией. Киев ожидает получить немецкие танки Leopard, но западные страны пока расходятся во мнении о необходимости поставок. В Германии заявили, что не против, если третьи страны отправят Украине танки Leopard.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...