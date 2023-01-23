Эстония отдает Украине все 155-мм гаубицы

23 января 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

ВСУ получат военную помощь от Эстонии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эстония отправит Украине все свои 155-мм гаубицы, а также тысячи артиллерийских снарядов и сотни противотанковых гранатометов. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. «Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине и хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в боевых действиях», — сказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск. Информацию приводит Генштаб ВСУ в соцсети. Также украинская армия получит тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сотни противотанковых гранатометов М2 «Карл-Густаф» с боеприпасами и средства поддержки артиллерии. Эстония передаст военную помощь объемом более 1% своего ВВП. Украина получает военную помощь от стран Запад из-за конфликта с Россией. Киев ожидает получить немецкие танки Leopard, но западные страны пока расходятся во мнении о необходимости поставок. В Германии заявили, что не против, если третьи страны отправят Украине танки Leopard.

Эстония отправит Украине все свои 155-мм гаубицы, а также тысячи артиллерийских снарядов и сотни противотанковых гранатометов. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. «Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине и хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в боевых действиях», — сказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск. Информацию приводит Генштаб ВСУ в соцсети. Также украинская армия получит тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сотни противотанковых гранатометов М2 «Карл-Густаф» с боеприпасами и средства поддержки артиллерии. Эстония передаст военную помощь объемом более 1% своего ВВП. Украина получает военную помощь от стран Запад из-за конфликта с Россией. Киев ожидает получить немецкие танки Leopard, но западные страны пока расходятся во мнении о необходимости поставок. В Германии заявили, что не против, если третьи страны отправят Украине танки Leopard.